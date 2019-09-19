為國爭光！烈酒「奧運會」競賽　台灣5款摘金　拿下史上最佳成績

▲台灣參與布魯塞爾烈酒競賽得獎酒品。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

素有烈酒「奧運會」之稱的布魯塞爾烈酒競賽，今年台灣烈酒拿下五金、四銀的佳績，也創台灣參賽以來最好的成績，台灣產酒的實力已經在國際上獲得肯定。

根據財政部公布，今年獲獎的酒品有，金門高粱酒、噶瑪蘭山川首席單一麥芽威士忌、台灣菸酒的單一麥芽威士忌(雪莉果乾)、噶瑪蘭經典獨奏威士忌原酒（OLOROSO雪莉桶）、金車頂級指揮單一麥芽威士忌，此五種獲得金獎。

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銀獎方面，則有台灣菸酒公司的玉山三年58度台灣高粱酒、噶瑪蘭經典單一麥芽威士忌、噶瑪蘭經典獨奏威士忌原酒(波本桶)、台中市霧峰區農會的荔枝蜂蜜酒。

其中，首次獲獎的有金門高粱酒、台灣菸酒的單一麥芽威士忌（雪莉果乾）、噶瑪蘭經典獨奏威士忌原酒（OLOROSO雪莉桶）、玉山三年58度台灣高粱酒、噶瑪蘭經典獨奏威士忌原酒（波本桶）、荔枝蜂蜜酒。

財政部國庫署表示，這次布魯塞爾烈酒競賽是國際極具公信力的烈酒競賽，這次102名專業品評師，以最客觀的盲測方式評定，共計有59個國家共計有1700項酒品參賽，激烈競爭下拿下好成績。

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