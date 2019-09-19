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莽夫車擋前妻想破鏡重圓　見警加速落跑還輾女警腳

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▲德籍男子霍夫梅爾（譯音）今年6月間在酒後桃園區鬧事，員警處理時竟以中英文三字經辱罵。（示意圖／視覺中國CFP）

男子開車擋前妻，警察盤查竟輾傷女警的腳逃逸，遭法院判刑。（示意圖／視覺中國CFP）

記者李忠憲／台中報導

吳姓男子想與江姓前妻「破鏡重圓」，開車尾隨她與男友搭乘的計程車，還用車斜切擋在他們前方，下車找她「求和」。巡邏員警見狀上前盤查，吳男竟不理會，上車加速逃逸，還輾傷女警左腳。台中高分院認為吳男已觸犯肇事逃逸罪，但女警傷勢不重，加上吳男已賠償和解，「顯可憫恕」，維持一審8月徒刑，仍可上訴。

判決書指出，有前科的吳姓男子與江姓女子結婚又離婚，江男為了挽回讓破鏡重圓，向江女多次示好。他得知江女已有男友後依然不死心，2018年3月27日清晨近6時許，吳男開車尾隨江女與男友搭乘的計程車，跟到大連路河北路口時，他竟將車斜切到計程車前方擋住去路，下車追問江女。

豈知，當地派出所李姓男警與張姓女警剛好開巡邏車經過，發現吳男的車疑似有犯罪行為，先用警車停在吳男車前方，下車準備盤查。吳男見警察上門，先行上車，不顧員警在外頭要求下車出示身分證件，竟直接左打方向盤加速逃離。張姓女警左腳遭車輪輾過受傷，李員等警察拍打車窗斥責「壓到警察了，停車！」，但吳男卻不理會，揚長離去，事後遭依肇事逃逸罪嫌起訴。

吳男當庭坦認犯行，法官審酌吳男有恐嚇等前科，素行不佳，但已賠償3萬6千元與女警和解，態度尚可，顯可憫恕，輕判8月徒刑。檢方認為判太輕上訴，但台中高分院認為一審判決妥適，駁回上訴。

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