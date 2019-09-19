獨／假外媒爆料蔡英文論文　起底是免費部落格、作者曾參與台灣民政府活動

▲名為Wordpress的免費部落客平台上，作者理查森（Michael Richardson）撰寫了一篇官員蔡英文學歷與論文的文章，被台灣部分人士誤認為是外國媒體。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文的學歷、博士論文議題爭論不休，先前特定團體大肆聲稱有「外媒」揭露此事，但找到該篇所謂的「報導」，在經查證後發現實為「部落客」，且作者理查森（Michael Richardson）從未有新聞記者經歷，2010年時更曾參加「台灣民政府」活動。

台大教授賀德芬、資深媒體人彭文正，以及喜樂島等獨派團體，多次公開質疑蔡英文的學歷問題，逼著總統府拿出倫敦政經學院，附有鋼印的畢業證書，以及LSE在官方網站上的資訊予以證明。

儘管已經證明學歷沒有問題，但此一議題並未就此停歇，相關團體進一步炒作有關「論文」是否存在的議題。這逼著總統府只好祭出提告，透過司法來證明相關指控都為不實謠言。

近期相關團體更直指有所謂「外國媒體」報導了蔡英文的論文問題，甚至予以諷刺。不過，進一步查證後發現，所謂的「報導」，標題為「Tsai Ing-wen’s missing thesis was not submitted says university library

」，但實際上只是「部落格」並非正規的新聞報導。

該篇文章刊登在稱為「Wordpress」的部落客免費平台，作者為理查森（Michael Richardson），經查發現，在2010年時曾經短暫替美國一家媒體「觀察家」寫過專欄，但從未有新聞採訪與報導的經驗。

此外，理查森更在2010年的3月份，受「台灣民政府」的邀請參與活動，後來部落格的內容也開始出現，與支持台灣民政府相似論點的文章。據涉外人士指出，他原本居住在美國，後來避走去了貝里斯。

但是，外界好奇這屬於冷門的部落格為何會被翻出來轉傳？原因在於，在台灣有4個臉書粉絲專頁，都在同一時間轉載，分別為「吳祥輝Brian Wu」、「曹長青 Cao Changqing」，以及「英朝帝腐」三個粉專，都固定分享他的文章。

事實上，蔡英文學歷與論文的議題，是有真正權威外媒報導的，正是《外交家》（The Diplomat）。該媒體的分析指出，蔡英文被指學位造假一事，有如前美國總統歐巴馬（Barack Obama）遭質疑出生證明不實的陰謀論，如今在引起關注下不得不正面公開回應。

《外交家》指出，蔡英文提告學者的決定讓部分人士感到吃驚，也意味關於她學歷的爭議將暫時不會淡出媒體的鎂光燈，或許跟歐巴馬或其他許多陰謀論纏身的政治人物一樣，已經決定在做出堅定行動前，不會輕易讓事件落幕。