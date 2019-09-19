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國民黨「黑英計畫」攻蔡英文論文？　民進黨：停止抹黑選舉伎倆

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▲▼ 蔡英文出席亞洲生技大會&時事受訪回應國安免稅菸超買案 。（圖／記者張一中攝）

▲蔡英文 。（資料照／記者張一中攝）

記者黃巈禾／綜合報導

針對國民黨內部的會議記錄指出，國民黨企圖利用立委質詢享有的言論免則權，要求行政院長蘇貞昌公布總統蔡英文的論文，民進黨發言人吳濬彥呼籲，國民黨停止這種慣性抹黑的選舉伎倆。

民進黨發言人吳濬彥表示，國民黨曾向教育部詢查蔡英文在國立大學的任職和升等記錄，確認沒有問題，也向外交部確認過蔡英文總統的博士學歷，並沒有造假的問題，倘若國民黨認為有問題，是否是質疑教育部、外交部公務人員相關領域的專業？「那麼我們要問，當時的執政黨是誰？」

▲▼國民黨中常會會議紀錄。（圖／讀者提供）

▲國民黨中常會會議紀錄。（圖／讀者提供）

吳濬彥指出，國民黨過往就曾為了選舉，搞出一個宇昌案，毀了台灣的生技產業，至今損失無法估算，令人痛心，「我們呼籲國民黨停止這種惡質的選舉歪風，停止這種慣性抹黑的選舉伎倆」。

針對國民黨打造「黑英計畫」，計畫要接續獨派繼續攻擊論文議題，蔡英文19日受訪時強調，「學位是真的，假不了，有學位一定有論文，也假不了，希望選戰打的是政策、價值，不是這種無中生有或是抹黑。」

國民黨文傳會代理主委程美華、曾銘宗皆表示，沒有所謂「黑英計劃」，只是想了解蔡英文的論文內容。

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