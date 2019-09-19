捐贈國庫上半年42萬元　最小筆捐贈1角

▲財政部。（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

過去捐贈國庫的情形常常會被視為政府的「人氣指標」，財政部今（19）日公布，捐贈國庫今年上半年已經達44件，捐款金額達到42萬多元，其中最大筆的金額是20萬元、最小的金額是1角。

根據國庫署的統計，今年上半年國庫捐款的件數已經達到44件，金額有42萬多元，不論是件數與金額都超越去年。資料顯示，去年全年的捐款筆數只有43筆，捐款金額為37萬多元，創下7年來的新低，過去捐贈國庫也會被視為政府「人氣指標」，今年上半年的捐贈已經超過去年全年，顯示總統蔡英文政府的人氣稍有回升。

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除了去年以外，捐贈國庫的金額大約都有百萬元以上，資料顯示106年的捐贈件數為58件、金額183萬元；105年47件、金額859萬元；104年有44件、金額140萬元；103則是有50件，金額為810萬元。

就今年來看，最大筆的金額是20萬元，但是最小筆的是1角，但是會有1角的出現主要是年代已經久遠，因銀行結算之後有金額數未滿1元，銀行處理帳務也有困難，所以捐贈國庫。不過，也有善心人士長期捐贈，善心行為也值得讚許。

國庫署強調，「不論捐贈大或小，財政部都會感謝這些捐贈者。」

為了便利捐款者辦理綜所稅列舉扣除捐贈資料，財政部自2015年起透過扣除額單位電子交換系統傳送捐贈資料至稽徵機關建檔，民眾捐款給國庫時，有提供身分證字號就可以在綜所稅網路申報或查詢時，自動帶入捐贈國庫的扣除額資料，簡化申報作業。