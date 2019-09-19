賭博網站半年入帳4億元　層層轉匯「王先生」…原來是專業車手團

▲檢警年初破獲線上賭博網站，接著又循線查出幫忙轉匯4億賭資後提領一空的車手集團。（圖為資料照／記者林悅翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台南檢警年初偵破1個簽賭網站，查扣機房設備和相關下注報表，原以為剛成立半年的賭博集團生意應該不好，沒想到循著帳號一查，發現這個網站所收賭資，在國內各銀行層層轉匯，總計高達4億元的賭資，最後都流向王姓男子，且陸續被提領一空，台北地檢署19日指揮警方，以涉嫌洗錢罪名搜索約談王男等4名車手到案並追查現金流向。

刑事局南打中心在2019年2月，由台南地檢署指揮破獲林姓男子為首的賭博集團，其中部分成員2018年9月才因涉嫌另件簽賭網站案遭查獲，10月又另起爐灶，經營山勝娛樂城等線上賭博網站，檢警當場查獲電腦主機設備，以及帳號、報表，當時還以為涉案賭資僅約5千萬元。

▲檢警當時查扣簽賭集團犯案用手機和毒品。（圖為資料照／記者林悅翻攝）

但警方在根據相關帳戶追查金流後，赫然發現從賭博網站剛設立開始，就有大筆賭資透過多家人頭公司帳號轉匯，累積半年共有4億元，最後都流入一名王姓男子的個人名下帳戶，再由3名共犯分批以現金提領一空。

因為提領地點都在北部，南打中心轉報台北地檢署指揮，剛好基隆警方也在偵辦一起詐欺案件，相關金流也指向王男等人，檢警分析認為王男應是專業車手集團首腦，因此在19日兵分2路，在台北以及台中搜索並約談王男等4名共犯，追查線上賭博網站的巨額賭資下落。

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