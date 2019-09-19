8歲童受夠被虐待！裸身「從9樓跳下」身亡　父母竟急著搬家逃

▲受虐小男孩安東。（圖／翻攝自АКТУАЛЬНО）

記者黃心瑀／綜合報導

烏克蘭8歲男童安東（Anton）長期受到父母虐待，日前他不小心將衣服用壞，再度遭到父母的痛罵跟毒打，在受不了的情況下衝進自己房間，朝著窗戶外往下跳，當場死亡。據悉，當地警方已經對此事展開調查，不過安東的父母卻在事件發生後逃離居住的城鎮，現在已被列為通緝犯。

根據《太陽報》報導，這起悲劇發生在8月的某一天，住在烏克來安赫德（Enerhodar）的安東，當天因為弄壞衣服，再度遭受父母的責罵和毆打，似乎是因為長期累積的情緒一次爆發，竟然就這樣衝進自己房間裡，縱身跳出位於9樓高的窗戶後重摔在地，當場死亡。

安東的鄰居贊那（Zhanna）表示，當時男孩因為將自己的衣服撕壞，遭到父母毆打跟叫罵，而這一切她都透過聲音聽到，沒想到安靜了幾秒後，傳來孩子奔跑的聲音，接著外頭就好像有甚麼重擊在地，她從廚房探頭看，發現安東已經倒在地上，趕緊打電話叫救護車和警察。

另一位鄰居則稱，一開始先看到這家人上樓進房，10分鐘後男孩就已經倒在外面的地上，而男孩父母則是趕緊跑下樓。據悉，儘管醫護人員到達，但仍舊無法挽回小男孩的生命。

報導中指出，儘管鄰居們不相信安東會自殺，而且當時遺體上還沒有任何衣服，但當地警方在經過調查後表示，安東應該是自殺身亡沒錯；安東的父母承認他們經常用「行為不端」的理由，毆打小孩；更有學校校長出面證明，男孩的父母一點都不關心小孩，連人在學校摔倒了也都不理會。但最可惡的是，事發過後，這對狠心父母不僅僅般離這棟出事公寓，還逃出了安赫德鎮，似乎是想躲過責罰，目前已遭到警方通緝，若是兩人被判有罪，將面臨長達5年的有期徒刑。

►身為海星，我才不怕剁手?

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。