國民黨爆「黑英計畫」　蔡英文競辦：拒絕再次宇昌抹黑

▲總統蔡英文。（資料照／記者季相儒攝）

記者黃巈禾／綜合報導

針對國民黨爆出「黑英計畫」，總統蔡英文2020連任辦公室發言人阮昭雄19日表示，「提醒國民黨徹底地脫離黑暗，試著建立正直、健康的政治文化，和台灣人民一起拒絕再一次的宇昌抹黑」。

總統蔡英文面對學歷與論文的指控提告後，根據《ETtoday新聞雲》獨家取得的一份11日國民黨中常會流出的會議紀錄，也準備針對此議題，擬定「黑英計畫」。

對此，阮昭雄表示，2012年的宇昌抹黑案，是台灣民主最黑暗的記號，儘管後來司法終究釐清真相，但台灣也因此在錯誤的方向上繼續空轉四年。

▲國民黨中常會會議紀錄。（圖／讀者提供）

阮昭雄指出，國民黨不介意再次炮製另一次的宇昌抹黑，在台灣正面臨國家繼續前進還是後退的關鍵時刻，這也是對台灣社會的再一次警告，如果沒有記取教訓，讓抹黑橫行，台灣將失去的將不只是接下來的四年，而是所有人的未來。

阮昭雄也提醒國民黨徹底地脫離黑暗，試著建立正直、健康的政治文化，和台灣人民一起拒絕再次的宇昌抹黑。

蔡英文19日受訪時強調，「學位是真的，假不了，有學位一定有論文，也假不了，希望選戰打的是政策、價值，不是這種無中生有或是抹黑。」

國民黨文傳會代理主委程美華、曾銘宗皆表示，沒有所謂「黑英計劃」，只是想了解蔡英文的論文內容。

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