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網傳「直播主之亂」主角是他們　和解影片流出…當晚高雄又開打

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▲網傳高雄市連續三天街頭暴力事件的起因，是連千毅跟寵物店老闆大仁哥糾紛，後來握手和解 。（圖／地方中心翻攝）

▲網傳高雄連續三天街頭暴力事件的起因，是連千毅跟寵物店老闆大仁哥糾紛，後來握手和解 。（圖／地方中心翻攝）

地方中心／高雄報導

高雄市接連三天發生街頭鬥毆、連千毅的倉庫遭砸以及寵物店被開槍等治安事件，江湖傳言是自稱「直播天王」的連千毅跟高雄被開槍的寵物店老闆大仁哥之間，在直播過程當中發生糾紛，才造成了一連串的治安事件，不過現在也有一段影片流出來，就是兩個人在高雄地方勢力大哥們的斡旋之下，雙方握手言和。

這一段影片長約18秒鐘，連千毅穿著一貫的黑色西裝外套站起身來，走向了穿白色衣服的大仁哥，大仁哥一看到他過來了，同時也站了起來，雙方握手也交談了幾句，根據了解這段影片是在高雄市一間茶行當中拍攝的，而且兩個人會握手，都是高雄地方勢力大哥出面「來講」，促成了雙方和解。

▲網傳高雄市連續三天街頭暴力事件的起因，是連千毅跟寵物店老闆大仁哥糾紛，後來握手和解 。（圖／地方中心翻攝）

▲網傳高雄連續三天街頭暴力事件的起因，是連千毅跟寵物店老闆大仁哥糾紛，後來握手和解 。（圖／地方中心翻攝）

不過大仁哥在這次高雄治安的連續街頭暴力事件當中，警方一直都沒有證實他的涉案程度，只有聽到江湖傳言，就是大仁哥本身是開寵物店，就在17日連千毅直播的時候，留言跟連千毅有衝突，結果雙方在直播對談中互相嗆了起來，在這個之後，連千毅的直播倉庫就被砸了，然後大仁哥的寵物店也在17日晚間十點多左右被砸了，現在又流出了雙方彼此握手的影片，其中的巧合的確頗有讓人玩味的地方。

根據江湖傳言，這段影片拍攝時間是在18日的晚間左右，但是卻發生了「前面握握手」，轉個身也就是在19日的凌晨又發生連千毅的倉庫二度被砸，甚至當著警察的面前叫囂、開車撞鐵門等，接下來寵物店又被開槍等衝突，所以這段影片裡頭的真實性、雙方在這一連串的暴力衝突當中又有何關係，就等警方調查結束後，出面跟社會大眾說明，給個完整交代。

▲網傳高雄市連續三天街頭暴力事件的起因，是連千毅跟寵物店老闆大仁哥糾紛，後來握手和解 。（圖／地方中心翻攝）

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