央行防炒房　楊金龍：豪宅管制不鬆綁

▲中央銀行今（19）日召開第三季理監事會議，宣佈利率「連十三凍」。圖為央行總裁楊金龍。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

台商回流一波波，外界關心資金會否流向房地產炒作，央行總裁楊金龍今（19）表示，政府針對回台的海外資金，設有實質投資的相關規範，央行立場為維持金融穩定與資源配置的公平性，對豪宅管制持審慎態度，暫不退場。

中央銀行今日召開理監事會議，決議重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率分別維持年息1.375%、1.75%及3.625%，連十三季按兵不動。另外，台商回流讓熱門工業區根本一地難求，央行對房市管制的相關措施，引發外界關注。

請繼續往下閱讀...

央行總裁楊金龍表示，目前國內房市交易量及房價都溫和成長，整體來看房市處於盤整階段。豪宅交易量雖不大，但因應海外資金回台及台商回台投資，若無適當控管流入房市將影響金融穩定，因此央行對豪宅管制持審慎態度，暫不退場。

2009年政府大幅調降遺產與贈與稅，導致海外資金大舉回流，但這些資金，多數跑到房地產市場去，不僅釀成投資客炒房風氣，國內房價更是大幅飛漲，殷鑑不遠，也讓政府相關部會繃緊神經。

楊金龍坦言，台商回台實質投資，對台灣經濟成長有助益，但海外資金回流，若資金沒有進行適當控管、流到房地產市場去，對金融穩定不利，所以央行還是持續對豪宅進行選擇性信用管制。

央行目前仍維持豪宅貸款的管制措施，豪宅的定義是台北市鑑價或買賣金額7,000萬元以上，新北市6,000萬元以上，其他地區4,000萬元以上，貸款不得有寬限期，貸款成數也不得超過六成。