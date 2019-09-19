　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

央行防炒房　楊金龍：豪宅管制不鬆綁

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲中央銀行今（19）日召開第三季理監事會議，宣佈利率「連十三凍」。圖為央行總裁楊金龍。（圖／記者林淑慧攝）

▲中央銀行今（19）日召開第三季理監事會議，宣佈利率「連十三凍」。圖為央行總裁楊金龍。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

台商回流一波波，外界關心資金會否流向房地產炒作，央行總裁楊金龍今（19）表示，政府針對回台的海外資金，設有實質投資的相關規範，央行立場為維持金融穩定與資源配置的公平性，對豪宅管制持審慎態度，暫不退場。

中央銀行今日召開理監事會議，決議重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率分別維持年息1.375%、1.75%及3.625%，連十三季按兵不動。另外，台商回流讓熱門工業區根本一地難求，央行對房市管制的相關措施，引發外界關注。

請繼續往下閱讀...

央行總裁楊金龍表示，目前國內房市交易量及房價都溫和成長，整體來看房市處於盤整階段。豪宅交易量雖不大，但因應海外資金回台及台商回台投資，若無適當控管流入房市將影響金融穩定，因此央行對豪宅管制持審慎態度，暫不退場。

2009年政府大幅調降遺產與贈與稅，導致海外資金大舉回流，但這些資金，多數跑到房地產市場去，不僅釀成投資客炒房風氣，國內房價更是大幅飛漲，殷鑑不遠，也讓政府相關部會繃緊神經。

楊金龍坦言，台商回台實質投資，對台灣經濟成長有助益，但海外資金回流，若資金沒有進行適當控管、流到房地產市場去，對金融穩定不利，所以央行還是持續對豪宅進行選擇性信用管制。

央行目前仍維持豪宅貸款的管制措施，豪宅的定義是台北市鑑價或買賣金額7,000萬元以上，新北市6,000萬元以上，其他地區4,000萬元以上，貸款不得有寬限期，貸款成數也不得超過六成。

ET快訊
即／韓國瑜震怒有用！高雄寵物店「槍手」抓到了　警帶回8人2槍
獨／假外媒爆料蔡英文論文！起底是免費部落格「作者曝光」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

全球板卡三巨頭技嘉回來了！　經濟部：台商回流投資逼近6000億大關

國內超額儲蓄如何解？　央行楊金龍：鼓勵台商回流有幫助

央行利率預測全年經濟成長率為2.4％　中美貿戰談判進展仍是變數

央行利率連13凍　維持政策利率1.375％不變

新台幣貶0.6分 收31.006元

味全新品開發競賽祭出30萬獎金　董座陳宏裕：四年培育逾300名潛力新星

台股收盤下跌34點　萬一關卡前漲多拉回

開車族加油要快！專家預估下周油價上漲0.9元近四月新高

超商貨送到家！全家攜手Uber Eats搶攻237億外送商機

新台幣轉貶 開盤貶1.9分為31.019元

驚悚畫面曝！瑪莎拉蒂猛撞貨櫃車　海神三叉戟秒噴飛...駕駛當場慘死

麥克風卡妤！初參選台上90度鞠躬 下秒「蟑螂鬚掛麥」網笑：頭入選戰

小S抱不平：范范背超大黑鍋！　揭「梁靜茹離婚爆料」內幕

屏東海生館12歲以下免費入園！秋冬看企鵝寶寶、海藻森林拍美照

鄭茵聲聽到劉書宏...大器「讓給你！」　最討厭的食物竟然是XX

柴柴中秋回阿祖家過太爽不想走 主人「死命拉繩」牠秒化身拒絕犬

韓國瑜拜天公廟遇突襲　男大聲嗆：騙子！落跑市長！辭職！

唐氏症情侶機場久別重逢！ 激動相擁逼哭網友：要幸福

教育萌寶「如何開口禮貌要東西」 老爸搏命演出2孩笑嗨...網狂讚！

高雄超俗自助餐「60元無限吃到飽」 另家佛心45元雞腿便當全年不漲！

為國爭光！烈酒「奧運會」競賽　台灣5款摘金　拿下史上最佳成績

捐贈國庫上半年42萬元　最小筆捐贈1角

央行防炒房　楊金龍：豪宅管制不鬆綁

全球板卡三巨頭技嘉回來了！　經濟部：台商回流投資逼近6000億大關

南山堅持不幫業務員加保　遭勞保局列黑名單累計開罰逾5千萬

財訊／小蝦米打世界杯　華碩健康躋身歐盟大案

國內超額儲蓄如何解？　央行楊金龍：鼓勵台商回流有幫助

先探／任天堂搶攻健身遊戲市場

先探／Q4選股密碼

理財周刊／股市短線上漲　黃金長多不變

歌迷癡等9年終於盼到！「帕妃Puffy」宣布11月台北開唱

帥兒成金鐘遺珠　趙小僑爆老公更失落：禮物都準備好了

連千毅超狂事蹟起底！巨乳辣妻長腿逆天　他還擁「6架超跑」：22歲就開名車

鬆垮肌走開！超簡單「3招」去橘皮，秘密藏在飲食裡

中國公開賽／戴資穎對日本美女大崛彩　連拿6分直落二挺進8強

被說「肥版韓國瑜」　陳菊談柯文哲：我的生命跟他沒交集

性侵30歲女分屍13塊「殺人像殺螞蟻」　家屬庭外飛踢：去死吧人渣！

奴才玩手遊化身人體逗貓棒！　奶喵旋風式「揮拳干擾」萌翻

《說好不哭》導演再揭秘！　周杰倫原本要演...阿信一封信決定男女主角

影／外送員恍神撞上勞斯萊斯！現場湯汁灑滿地...車門凹陷維修費218萬以上

財經熱門新聞

即／美聯準會宣布降息1碼

超商貨送到家！全家攜手Uber..

摩爾定律再走60年？　廣達林百..

彩迷小確幸！12月起領獎少繳2..

華為Mate 30系列新機今日..

華映資產遭法院查封　董事會決議..

一銀啟用RPA虛擬行員　提升工..

兆豐銀大到不能倒　股利政策不變

發票中四獎省稅金　財政部親授3..

影／投資達人分享ETF秘訣　4..

央行利率連13凍　維持政策利率..

開車族加油要快！專家預估下周油..

台企銀辦理豪宅貸款出包　遭央行..

先探／PCB全面逆襲

更多熱門

相關新聞

央行利率預測全年經濟成長率為2.4％　中美貿戰談判進展仍是變數

中央銀行繼續朝貨幣寬鬆方向前進。中央銀行昨天召開理監事聯席會議，考量通膨展望穩定且全年景氣力道溫和，決議政策利率維持1.375%、連十三凍。但因民間投資情況佳，全年經濟成長率預測為2.4％。

央行利率連13凍　維持政策利率1.375％不變

台企銀辦理豪宅貸款出包　遭央行開鍘

掃除囤房炒作歪風　從提高囤房稅開始

又老又落伍？大安區40年豪宅　6字頭買得到

關鍵字：

中央銀行利率楊金龍經濟成長率炒房豪宅

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

產檢全過關卻生罕病兒！49歲女星「揭穿醫生恐怖陰謀」

《信號》殺人魔找到了　消失33年…「下體塞桃」5年內殺9人

少女放學回家蹲廁所竟離奇暴斃

最怕自備環保杯！飲料員：會升天　

賴品妤泳照曝光　黑色比基尼辣哭網友

辣人妻被拉神壇後強壓壞　道士逼兒在外跪拜

女生「尿尿不要用擦的」！醫：難怪下體飄臭

咖啡被打翻！高鐵白T帥哥超暖　她PO兩張照…網神到人

網美死前畫面曝光！全身癱軟遭拖入電梯

國民黨文件流出！驚現「黑英計畫」　擬攻蔡英文學歷內部譁然

哈孝遠虧過頭！男星停機錄不下去

《信號》嫌犯1994年又殺人！「跟妻子吵架」性侵20歲小姨子

胖老爹走下神壇？內行人推2家超猛炸雞店

開箱YouTube訂閱破億「紅鑽石獎牌」

新娘脫衣躺地任人開腿！公婆嚇傻離席

更多

最夯影音

更多

驚悚畫面曝！瑪莎拉蒂猛撞貨櫃車　海神三叉戟秒噴飛...駕駛當場慘死

麥克風卡妤！初參選台上90度鞠躬 下秒「蟑螂鬚掛麥」網笑：頭入選戰

小S抱不平：范范背超大黑鍋！　揭「梁靜茹離婚爆料」內幕

屏東海生館12歲以下免費入園！秋冬看企鵝寶寶、海藻森林拍美照

鄭茵聲聽到劉書宏...大器「讓給你！」　最討厭的食物竟然是XX

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面