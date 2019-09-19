金管會保險局長許瓊華展現魄力　嚴懲杜英宗停職2年「連辦公室都不能去」

▲南山人壽新系統之亂，金管會下重手，祭出史上最高罰單，並下令董事長杜英宗停職2年。（圖／記者湯興漢攝）

財經中心／綜合報導

斥資百億元卻頻頻出包的南山人壽「境界」系統，金管會17日直接點名董事長杜英宗未善盡督導之責，嚴重影響保戶權益及公司營運，一口氣重罰3,000萬元，董事長杜英宗停職2年，不僅創下金融業史上單年度最高罰鍰紀錄，也是《保險法》修法提高罰度後，最重的裁罰案。

南山人壽新系統從去年9月上線後問題不斷，金管會保險局局長施瓊華表示，截至8月底，南山所有傳統和投資型保單共有1,200萬張，其中有15.2萬張保單失效，之前已要求南山6月底找所有保戶確認是否要復效，但如今仍有逾1,000件投資型保單尚未抓出正確的帳目，也須以人工方式來判讀。

施瓊華直批，杜英宗決策失當，沒有善盡督導之責，他是新系統的專案負責人，但進度嚴重落後，追加預算金額龐大，累積花費101億元。他原先承諾6月底完成改善，直至七月尚未改善完畢，因此下令杜英宗停職2年，連辦公室都不能去，2年內不能擔任顧問職，不得享有任何報酬及福利。

金管會也痛斥南山人壽3大缺失；第一大缺失，公司內部稽核單位於2014年4月30日啟動境界專案，到2017年11月6日進行查核，專案管理團隊未落實內控3道防線架構，包括有效評估及控管合約內容的可能衍生風險、履約過程的內控納入查核等，不利董事會有效監督，加上境界系統上線未進行平行測試及相關完備的替代測試方案，匆促取代舊系統上線，導致產生諸多問題，影響保戶權益甚鉅。

▲金管會點出南山人壽境界系統3大缺失，嚴重影響保戶權益及公司營運。（圖／記者紀佳妘攝）

第二大缺失，境界專案的採購是直接與特定廠商合作，未依一般採購程序辦理及比價，該公司才開始採購即未依其內部採購作業準則辦理，且未能在採購前完整評估掌握專案需求及時程，導致專案進度延遲，並大幅追加預算，顯見公司董事會及審計委員會決策該專案過程，沒有發揮董事會及審計委員會治理監督責任，以及未考量商業模式改變的影響，也沒有取得或分析外部會計師及律師的意見。

第三大缺失，南山人壽因境界系統上線後，投資型保險商品帳務處理系統錯誤，導致帳務不正確，影響財務報表記載不實，且公司仍無法確認調節金額，影響金額龐大，迄今仍是人工抓障。

此外，前總稽核楊玠青也因輕忽廢弛職務，未落實執行境界專案稽核作業，有礙公司健全經營，降薪3成且3年內不得再任總稽核。