尹衍樑用錯杜英宗　急換兒子尹崇堯上場搶救南山人壽...燙手山芋仍難解決

▲尹衍樑（右）當年高薪找來杜英宗（左）掌管南山人壽，如今杜英宗遭停職2年，改由尹衍樑兒子尹崇堯代理董座。（合成圖／ETtoday資料照）

財經中心／台北報導

潤泰集團總裁尹衍樑，2011年找來花旗環球台灣區董事長杜英宗，出任南山人壽副董事長，曾誇讚他是南山最大的資產，可如今，南山狀況百出，被金管會重罰3千萬元還勒令杜英宗停職2年，證明尹衍樑用人失當，現在，改換成尹衍樑兒子尹崇堯代理南山董座，外界不免擔心門外漢當家的歷史又要重演。

杜英宗當年頂著投資銀行教父光環，出任南山人壽副董，外界當時就已擔心，沒有保險業經驗的他，如何統率南山人壽？但尹衍樑獨排眾議，堅信杜英宗能力，杜還升上南山人壽董事長，薪水一路從近3千萬元，跳升到去年的1億零604萬元，光是從2012年至2018年間，已從南山人壽領走了4.4億餘元的酬金。

但南山人壽還是狀況百出，包括工會抗議潤成投資控股入主南山人壽後，片面改變勞動條件，逼退資深員工，並且漠視外勤業務員勞動權益，工會因此發動了台灣第一次壽險業罷工事件；另外，去年又爆發操盤人涉嫌透過LINE群組炒股，遭到金管會開罰660萬元，並勒令解除職務。

▲南山人壽企業工會理事長嚴慶龍（中）與幹部及會員們，在成立20週年這天，透過公開陳情表達心聲。（圖／資料照）

這次又因推動新系統不順，超過15萬張保單出問題，惹怒金管會重罰三千萬元，還點名斥責杜英宗決策失當，未善盡督導之責，嚴重影響保戶權益及公司正常營運。主委顧立雄也斥責，杜英宗有三大缺失，強勢領導卻沒有處理好事情，要杜停職2年內不要再插手南山。

這麼多問題都凸顯出，南山人壽的內部管理很有問題，杜英宗當然難辭其咎，因此被金管會處份停職2年，還不准南山給杜任何形式的報酬與福利。

但外界不免質疑，當初選用杜英宗的尹衍樑，難道沒有責任嗎？難道不需要跟保戶員工道歉嗎？

用人眼光失準的尹衍樑，選擇推出兒子尹崇堯，來代理南山董座，希望能夠扭轉局面，不過，翻開尹崇堯的經歷，並沒有保險業經驗，主要都是在自家的投資公司裡任職，只有擔任南山人壽董事，才與業界沾上邊，也難怪金管會保險局一聽到尹衍樑的人事安排，第一反應就是要先面試。

▲潤泰集團總裁尹衍樑。（圖／ETtoday資料照）

南山新系統的問題，並不容易解決，金管會主委顧立雄昨天直言「現在最大的問題是大家都傻在那邊，不知道怎麼改善，連出問題的地方都找不到」，新問題一直發生，整個系統是疲於奔命的狀態。顧立雄也下令，只給南山人壽4個月時間來評估最佳處理方案。從顧立雄的談話中不難看出，南山面臨問題之嚴重與急迫性。

當初，杜英宗是保險業門外漢，在尹衍樑的安排下，進入了南山人壽，結果落得停職2年；如今換成尹衍樑的兒子尹崇堯上陣，但沒有經驗的尹崇堯，要如何說服外界，能夠迅速解決杜英宗留下的燙手山芋？