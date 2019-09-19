桃園盃全國三級棒球錦標賽　週六開打！1700名球員同場較勁

▲桃園盃全國三級棒球錦標賽9月21日開打。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

「2019桃園市第四屆桃園盃全國三級棒球錦標賽」將於9月21日至9月28日三級同時開打，邀集國內各縣市86隊、韓國5隊及日本1隊，共92隊三級棒球隊參賽，計有176場次比賽，約1,700名球員同場較勁，以球會友，切磋球技。

▲桃園盃全國三級棒球錦標賽，即將展開，市長鄭文燦歡迎以球會友。（圖／市府提供）

桃園市長鄭文燦19日上午前往桃園國際棒球場，出席「2019桃園市第四屆桃園盃全國三級棒球錦標賽賽前」記者會表示，桃園致力推廣三級棒球運動，為首屈一指的棒球城市，於國內外賽事屢獲佳績，桃園盃也已成為國內棒球重要指標賽事之一。

▲第四屆桃園盃全國三級棒球錦標賽，即將展開囉！（圖／市府提供）

桃園棒球選手實力堅強，今（2019）年度七大比賽中，桃園市就獲得4項國家代表權，共取得2個世界冠軍、1個國際組亞軍及1個亞太區亞軍的佳績。此外，鄭市長也談到棒球屬地主義的合作，不管未來Lamigo桃猿隊動向如何，彼此合作意向不變，桃園也會持續支持Lamigo桃猿隊，期盼桃園國際棒球場未來有更好經營，傳承球隊優良傳統，培養及展現球員與球迷間更深厚的感情。

包括市議員彭俊豪、市府教育局長高安邦、桃園市三級棒球總顧問張滄彬、活動代言人Lamigo桃猿隊新秀李承禎均一同出席活動。