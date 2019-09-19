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柯文哲點頭派奇兵！PTT表特神人「神龍Z9」　披戰袍出征板橋

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▲台北市長柯文哲抵達台北市議會。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲動作頻頻，2020布局引發外界關注。（圖／記者林敬旻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨，劍指立院，不僅34席不分區立委提好提滿，更屢派「奇兵」出戰。最新消息指出，PTT表特神人「神龍Z9」將作為奇兵之一，挑戰新北市立委第七選區，在板橋對上民進黨立委羅致政、國民黨立委柯志恩，引發話題。

「神龍Z9」本名吳達偉，創業經營顧問公司，長期研究網路民調，雖然也是零經驗的政治素人，但因為認同柯文哲的政治理念，據傳早在民眾黨網站開站當天就申請入黨，更請纓挑戰板橋選區立委。

▲▼PTT表特神人「神龍Z9」。（圖／翻攝自臉書／Z9的看板）

▲「神龍Z9」本名吳達偉，是PTT名人。（圖／翻攝自臉書／Z9的看板）

據了解，吳達偉1984年出生台北，台大機械工程學士、碩士畢業，以ZZZZZZZZZ9的暱稱活耀於PTT表特版。由於其強大的搜索能力，常常憑網友提供的極少數線索找出美女、帥哥本人，因此有了「娘子，快跟牛魔王出來看神龍」這句流行語。

值得一提的是，Z9後來在PPT2開設了個人版，除了轉錄整理好的PTT好文，也會分享各種網上資訊和資源，至今發展成PTT2第一大熱門板，平時都有數百人在版上。

▲▼PTT表特神人「神龍Z9」。（圖／翻攝自臉書／Z9的看板）

▲Z9主動請戰，將披民眾黨戰袍出征板橋。（圖／翻攝自臉書／Z9的看板）

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