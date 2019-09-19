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美可能在聯大期間提新疆問題！耿爽：若真的關心人權　先解決自身問題

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▲新疆,安全人員,反恐,白皮書。（圖／路透社）

▲新疆。（圖／路透社）

記者邱茀濱／綜合報導

傳美國總統川普可能在24日的聯合國大會演講時提到新疆問題，而美國副總統彭斯和國務卿蓬佩奧也可能在大會期間提及涉疆問題，美方還將召開新疆問題會議。對此，大陸外交部發言人耿爽19日再次重申外國無權干涉中國內政，同時奉勸美方若真的關心人權，就應該先解決自身存在的槍支氾濫、貧富分化、性別歧視、社會治安等問題。

針對美國可能在聯合國大會批評新疆一事，耿爽19日在例行記者會上表示，即將舉行的第74屆聯合國大會一般性辯論，為國際社會圍繞事關世界和平與發展的重大問題進行討論提供了重要的平台，然而若有國家藉此對他國內政「說三道四，企圖干涉他國內政，那將是不合時宜、不得人心，也是不會得逞的。」

「涉疆問題不是民族、宗教、人權問題，而是反分裂反暴恐問題」，耿爽再稱，新疆的反恐鬥爭和去極端化工作取得顯著成效，已經近3年沒有發生暴恐事件，相關舉措最大限度保障了各族人民的生命權、健康權、發展權等，為國際反恐事業做出了重要貢獻。近千名外國使節、國際組織官員、媒體人士先後訪問新疆，都對當地依法打擊和預防恐怖主義表示認可和讚許。

最後，他強調，若美方真的關心人權問題，就應該先解決自身存在的槍支氾濫、貧富分化、性別歧視、社會治安等問題，「人權高專報告中提出的關切，解決針對難移民的暴力、長期羈押、阻礙人道主義救助等問題」，並停止任何導致難民兒童和家人分離的問題，更應該停止動輒搞單邊制裁肆意侵犯他國人民的人權。

▲美國總統川普表示，現階段不想和中國大陸討論華為議題。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

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