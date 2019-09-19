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施政倒吃甘蔗愈來愈好　盧秀燕滿意度「六都前段班」

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▲盧秀燕在最近一次民調中，施政滿意度已進步到六都前段班。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕最近一次民調中，施政滿意度已進步至六都前段班。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

「倒吃甘蔗」，顯著進步！台灣世界新聞傳播協會19日公布最新民調，台中市長盧秀燕上任後施政滿意度再進步，台中市民不僅「幸福感」名列前茅，在「社會福利、醫療衛生、經濟」等施政項目，滿意度均在六都前段班，表現優異。

台灣世界新聞傳播協會委託艾普羅公司，針對全台22個縣市進行施政滿意度調查，其中，盧秀燕表現可圈可點，上任後不僅恢復老人健保補助、祭出鐵腕面對空汙問題，更力拼多項重大建設動工，成效已逐漸反映在民調表現，不僅台中市民幸福感高，多項施政項目均名列前茅，進入六都前段班。

新聞局長黃國瑋表示，盧市長上任後「腳步飛快」衝建設，已被稱作「動工市長」，除恢復老人健保補助，造福22萬名長輩，減輕家庭經濟負擔之外，根據行政院主計總處統計，台中市15至24歲青年，今年上半年失業率六都最低；照顧親子族群，落實「公托倍增計畫」，東區、北區、梧棲公托家園及大里親子館均已陸續開幕。

此外，盧秀燕也提出「藍天白雲行動計畫」，對抗空汙，推動中火減煤、燃煤蒸氣鍋爐退場，根據行政院環保署統計，台中市今年1至8月PM 2.5創9年新低，「讓藍天再亮眼一些」。

黃國瑋強調，盧市長積極建設，水湳國際會展中心上任3個月即動工，東區尚武段社會住宅也在3月動工，綠空鐵道三期5月動工，豐富專案7月動工，世界地標台中綠美圖已在本月動工，盧曾說過，就算許多建設不在任內完成，「但台中的進步一刻不能等」。

此次針對各縣市的大規模訪查，民調總樣本數有14060件，有一定的可信度！黃國瑋說，市政成果將逐步顯現，希望市民有所感受，市府會更加倍努力，回應市民的期待，打造更好富市台中。

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