快來蒐集！　開箱照+1環保署PO「超專業」高科技化學特工隊

▲環保署PO「配備高科技裝備的化學技術特工隊」開箱照 。（圖／環保署提供）

記者崔至雲／台北報導

日前國外瘋傳一張「荷蘭警車開箱照」，引起網友熱烈討論，如今這股真人版開箱也在全球掀起一股模仿熱潮，現在開箱照片熱潮也在台灣蔓延。環保署今（19日）在臉書上放上配備高科技裝備的化學技術特工隊。小編還用逗趣的口吻說「這套你絕對還沒蒐集到」。

環保署臉書小編不僅放上技術特工隊的開箱照片，還細心說明，技術小組在事故現場，除具有專業的化學知識提供指揮官應變建議，也運用高科技器材確認環境有無化學物質危害，第一線保護救災人員安全，確保民眾及環境不受危害。全國目前已建置七隊而且是24小時待命。

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▲南區環境事故專業技術小組開箱照。（圖／環保署提供）

環保署的化學技術特工隊開箱照包括了， 9 種氣體、6 種液體、固體偵檢設備外，更備有 A 級防護衣、全面式防毒面具、空氣呼吸瓶等防護裝備。讓網友不斷大讚「好酷喔超專業der啊！！」、「開箱文一直來，來不來的及收集啦」、「這個看起來就是科學啊！」

另外，環保署也公布南區環境事故專業技術小組的開箱照，眼尖的網友發現竟有一隻柯基入鏡，小編馬上說，柯基是隊犬不是搜救犬，因為「會跑太慢XD」，讓網友笑歪「 聽說柯基要被收編為正式隊員了 ^^」也有網友發現防務一相當多套，大讚指出「挖塞防護衣也太多套了！可以換裝PLAY嗎？」



