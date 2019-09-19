懸日成了懸念　台中公益路落日美景「偏了一點點」：數百人衝路口拍照

記者鄧木卿／台中報導

「終於拍到了，不過角度偏了一點」，台中市民引頸期盼的懸日美景，並沒有完全落在公益路上，大批民眾或從天橋，或利用紅燈空檔，直接就站在馬路中間搶拍，直到下午5點50分下山，人群才逐漸散去，有民眾說，今天沒拍到沒關係，明天再來。

▲落日並未剛好在公益路上，偏了一點點。（圖／記者鄧木卿攝）

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▲太陽一度在公益路上，令在場民眾相當興奮。（圖／記者鄧木卿攝）

中央氣象局公布18日起連續3天在台中市民權路以西都可以看到懸日，大批民眾老早就到公益路上的天橋卡位，有的更是中午就到天橋正中央，用腳架佔到絕佳拍攝地點，市議員江肇國一度擔心人潮過多，30年老舊天橋恐怕無法承載得了，呼籲市民「懸日再美，安全還是第一」。

▲民眾利用紅燈空檔站到路中間搶拍。（圖／記者鄧木卿攝）

江還以面積換算，如果以載重設計300kgf/m2推算，每位成人80公斤平均計算，單一時間橋面每側約可容納150人，四個橋面加總約乘載600人，如果民眾太多，恐會發生危險。

▲民眾搶拍，人車爭道，險象環生。（圖／記者鄧木卿攝）

不過，養護工程處長彭岑凱表示，該人行天橋可承載600人，結構安全，但是為了避免發生推擠、用路人行走不便，市府還是會在現場各出入口安排人員進行人數流量控管。

▲天橋上老早就擠滿了人。（圖／記者鄧木卿攝）

在場的建設局人員也說，天橋長約17公尺、寬2公尺，面積是34平方公尺，怎麼站都不超過百人，因此天橋安全無虞。

▲警方在現場疏導交通。（圖／記者鄧木卿攝）

現場警方表示，昨天曾發生民眾的礦泉水從天橋掉落的意外，幸好沒有打到人車，所以今天一直在現場以擴音器呼籲民眾小心自身物品，並且讓出通道讓行人可以通行。

▲市府在現場豎立告示，提醒民眾不要久站橋頭。（圖／記者鄧木卿攝）

隨著太陽愈來愈低，公益路上人群也愈來愈多，擠不上天橋的民眾，乾脆就利用紅燈空檔，站在馬路中間拍，由於正值下班時間，汽機車也多，人車爭道，險象環生，警方不但不驅趕，還貼心的廣播，「剩下10秒鐘，民眾趕快退回到兩邊」，令民眾稱讚不已。

▲警方在現場廣播，提醒民眾小心物品不要掉落橋下。（圖／記者鄧木卿攝）

5點半，太陽還在公益路正上方，在場民眾還很興奮，但隨著時間過去，太陽似乎慢慢走偏，直到50分太陽西沈，人群才開始失望的離開。

市長盧秀燕也在臉書上溫馨提醒，今天若錯過，明天還有機會，明天最好的觀賞時間是下午5點31分至6點51分，希望大家好好欣賞，注意安全。