獨角獸企業將進駐！侯友宜訪新加坡「雷蛇」談合辦亞洲電競大賽

▲侯友宜赴新加坡參訪，邀請雷蛇投資新北市。（圖／新北市政府提供，下同）

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜率團考察新加坡新創產業，19日參訪在科技娛樂產業具世界領導地位的雷蛇公司(Razer Inc.)，邀請前來新北市投資與合辦亞洲電競大賽，侯友宜並當場允諾全力促成雷蛇進駐新北所需要的土地與資金，隨團訪問的新北廠商也踴躍表示可提供各類專業服務，展現「以商招商」的雄厚實力。

首席策略長李立民向侯友宜表示，2019東南亞運動會已將「電競運動」列為正式比賽項目，未來會持續向國際奧會等組織爭取，發展電競產業已是世界趨勢。

李立民並陪同侯友宜體驗雷蛇最新款的線上遊戲，聲光科技讓侯友宜直呼「好玩」，他說自己打電競的功夫實在不怎麼樣，兩下就掛了，但是對年輕朋友而言，電競是充滿快樂、挑戰自我的一種運動，可以在駕馭鍵盤過程中，找到自信與感官刺激。

侯友宜表示，東南亞目前有10家「獨角獸企業」(市值超過10億美元的新創公司)，雷蛇是其中之一，除了發展電競軟硬體、電子通訊產品，近年更跨足電子支付(Razer Pay)，在東南亞已深具規模，非常希望雷蛇也能到新北市擴展事業版圖，合辦亞洲電競大賽，讓新北成為電競之都。

侯友宜指出「台灣電競產業很活絡，但缺乏雷蛇的吸睛度！」如果台灣有國際級指標業者加入，電競產業才會快速茁壯；因此，他竭誠歡迎雷蛇到新北市投資，包括行政程序、土地選址、招募資金等，新北市政府的「招商一條龍」將全力服務與協助媒合。

隨團參訪的新北廠商也表示可提供雷蛇公司基地開發、工程設計、廠辦設備、區塊鏈等各類專業諮詢與雙邊合作，充分展現新北市「以商招商」的強大實力與企圖心。侯友宜表示，新北市製造業高度發達，現在積極朝向產業升級與智慧化，期許市府團隊學習雷蛇精神，引導企業創新與轉型，提升新北市工商產業競爭力。

▲侯友宜參觀雷蛇最新研發的電競產品。（圖／新北市政府提供）

▲侯友宜赴新加坡參訪，邀請雷蛇投資新北市。（圖／新北市政府提供）

▲侯友宜、雷蛇公司首席策略長李立民。（圖／新北市政府提供）