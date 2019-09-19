快訊／郭台銘最後不選了　愛妻吐真心話「支持老公所有決定」

記者柯振中／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘宣布不選後，有名嘴曾說，妻子曾馨瑩對他說過「過了今天就沒事」，引起外界議論。對此，曾馨瑩19日出席公益活動時表示，自己沒有說過這句話，無論丈夫做什麼決定，自己一直都相當支持。

▲曾馨瑩指出，自己沒說過「過了今天就沒事」這句話。（圖／記者林彥君攝）



郭台銘最後一刻宣布退選，資深媒體人尚毅夫爆料，郭董做這個決定，最欣慰的就是妻子，曾馨瑩日前甚至向友人透露「過了今天就沒事」的消息。

對此，曾馨瑩19日出席「2019與愛共舞國標慈善晚會」時指出，她得知尚毅夫的言論後，還特別去查了一下通聯記錄，發現自己14、15、16日沒有跟朋友聊天，一直在等丈夫的最後決定，看到這個新聞，覺得相當傻眼，不曉得這句話是哪裡冒出來的。

▲曾馨瑩強調，自己一直以來都支持丈夫的決定。（圖／記者李毓康攝）



曾馨瑩強調，郭台銘剛開始投入選戰時，自己之所以會反對，是因為身為一個妻子、太太、媽媽的角色，會感到擔憂，是正常的反應，時間過了，平復完情緒，就沒事了。

曾馨瑩說，她一直都支持郭台銘的決定，「我覺得我們都非常愛台灣，只是我從來都沒有反對他出面；如果他出面可以幫助這麼多人，一定會支持他。」她最後說明，現階段就是給丈夫一段時間，好好想想下一步該怎麼做，才能繼續幫助台灣。

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