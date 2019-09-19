快訊／飛行員跳傘逃…撞「高壓電纜」卡半空　F-16戰機墜毀法國

▲一架比利時所屬F-16戰機墜毀在法國境內。圖為同型飛機。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

法國當局表示，一架隸屬比利時的F-16戰機，19日墜毀在法國西部不列塔尼（Brittany）的人口稠密地區，機上2名飛行員彈射跳傘逃生，其中1人獲救，另1人受困在高壓電纜上，救難人員正設法營救中。

美聯社報導，當地政府發言人表示，事故發生地點在不列塔尼普呂維蓋（Pluvigner）鎮和朗多鎮（Landaul）附近，地面未傳出有人員傷亡，不過當局為了安全起見，已經緊急疏散電纜附近房屋內的居民，嘗試救援受困飛行員。

據悉，該架F-16戰機當時正從比利時境內飛往法國一處海軍航空基地，機上並未掛載武器。2名飛行員都在飛機墜毀前彈射逃生，其中1人順利落地獲救，另1人的降落傘卻意外卡在高壓輸電纜上。法國警方表示，已派出約100名警力封鎖事故地點，調查詳細墜毀原因。

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