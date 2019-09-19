性侵30歲女分屍13塊「殺人像殺螞蟻」　家屬庭外飛踢：去死吧人渣！

▲死者父親回應，陳男根本不認為自己有做錯事。（圖／ETtoday資料照）



記者柯振中、吳銘峯／台北報導

犯下華山分屍案的弓箭教練陳伯謙19日出席二審開庭；出庭的過程中，高姓受害者的家屬一度情緒激動，想對陳男飛踢。高姓死者的父親19日回應，陳伯謙根本不認為自己做錯，覺得殺人沒甚麼不對，就像「不小心殺死一隻螞蟻」，「他到最後都一直否認殺人，去死吧！這種人渣！」

「華山分屍案」發生在2018年5月31日，38歲的陳男當天約高姓女子到華山小木屋喝酒聊天，等到對方喝醉後，企圖性侵，不料對方在他進行到一半時，突然驚醒反抗，打了他一巴掌。

陳男被打後，強行性侵高女，事後還將對方勒斃，割下左邊乳房、下體拿回家「做成標本」，其他的屍塊則被棄置陽明山山區。

高女失聯後，家屬透過各種管道尋找，妹妹甚至拍了一則影片，希望能得到姊姊的消息；高女的父親也崩潰喊話，「如果女兒妳有看到爸爸這篇文章，請快點回家，媽媽已經成受不了壓力崩潰了，求妳快回來，我們都很想妳。」

▼警方在華山分屍案案發的小木屋建材發現疑似血跡的污漬。（圖／記者邱中岳攝）



事情發生後，高姓死者的妹妹甚至跑到小木屋，與陳男對質，但對方卻只隨口敷衍幾句；直到警方2018年6月18日突破了陳男的心防，陳男才坦承殺害高女。

檢警經過調查後，2018年8月14日依強制性交故意殺害被害人罪、竊盜罪、毀壞屍體罪等罪，對陳男提起公訴，求處極刑。不過，陳男2018年9月開庭時卻說，他是先殺了高女，才性侵屍體，甚至當庭向死者家屬下跪，企圖減輕罪刑；不過，台北地院一審終結後，仍判陳男死刑，全案可上訴。

雖然陳男一審已被判死刑，但陳男選擇上訴；案件2019年9月19日進行二審。陳男19日借提到庭時，高姓死者的妹妹瘋狂飆罵「人渣、惡魔」等字眼；高女的母親也想對對方施展飛踢，但被法警攔下。

陳男開庭時，當庭翻供否認殺人，同時供稱，許多證據的證據力不足，且其實有另外的共犯，讓家屬氣炸回應「是男子漢就敢做敢當」。對於陳男的辯解，死者父親回應，陳男犯案後說，自己在看守所過得很好，談笑風生，且不認為做了壞事，覺得殺人「跟不小心殺死一隻螞蟻」一樣，「他到最後都一直否認殺人，去死吧！這種人渣！」

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▼死者父親回應，陳男犯案後還說，自己在看守所「過得很好」。（圖／ETtoday資料照）

