拍過236部「啪啪啪」　美傳奇AV女優潔西卡詹姆斯猝逝

▲女優潔西卡詹姆斯，是美國AV界的傳奇人物。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

曾拍過多達236部成人電影的美國傳奇AV女優潔西卡詹姆斯(Jessica Jaymes)，周二被友人發現她在洛杉磯寓所裡昏迷不醒，經搶救後依然返魂無術，在現場宣布死亡，得年43歲，

警方消息人士稱，周二(17日)下午急救部門接到聖費爾南多山谷(San Fernando Valley)有人心跳停止的求救電話，於是派人前往急救，無奈未能把人救活。

期目前潔西卡的真正死因依然未明，洛杉磯郡法醫辦公室正在調查中。娛樂網站TMZ聲稱她生前有癲癇病史，並且在她家中發現多種處方藥。

潔西卡詹姆斯1979年3月8日出生於阿拉斯加州首府安克拉治。母親是捷克與法國的混血兒，父親是印第安原住民，先後擔任過巡警以及美國緝毒局的臥底探員。

她在10歲時隨父母搬到亞利桑那州。後來在新墨西哥州的羅斯威爾市唸高中，之後畢業於里奧薩拉多社區大學，並成為學校教師，達3年之久。

2001年4月，她決定追求自己的演藝事業。2004年，她從成千上萬個女孩當中脫穎而出，成為《好色客》(Hustler)第一位簽約女模，並且擔任2004年的「好色客年度寶貝」。之後，她因為擔任《閣樓》雜誌2008年8月號的「當月閣樓寵物」而打響知名度 。之後她在美國AV界更是多次獲獎。

▲潔西卡為《好色客》所拍的封面。（圖／ 翻攝自網路)