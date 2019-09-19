　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女兒「越看越不像」…他趁綠帽夫外出與人妻「激情衝刺」：不知孩子是誰的

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼示意圖,抓姦,嫖妓,小三,外遇,出軌。（圖／CFP）

▲郭男在洪女婚後仍與她約會，甚至趁楊姓人夫外出時，與洪女在家「激情衝刺」，直到楊男發現女兒「越看越不像」，才驚覺綠光罩頂。（示意圖，非新聞當事人／CFP）

記者羅志華／台北報導

洪姓女子與郭男交往多年，2人因吵架短暫分開後又復合，期間洪女又另與楊姓男子交往，後來洪女意外懷孕產下1女，認是楊男的種便與他結婚。但洪女婚後仍與郭男約會性交，甚至還請他至家中打牌，直到楊男發現女兒越長越不像自己，才讓他們的姦情曝光。北院9月19日開庭審理時，法官問郭男「小女孩是你的小孩嗎？」，不料郭男竟回，「女兒不是楊男的，但也不確定是不是我的」，讓庭上眾人當場傻眼。

郭男於庭上表示，與洪女因打牌認識交往多年，在洪女婚後仍持續約會，並時常到她家中打牌，甚至有幾次趁楊姓丈夫外出工作時在家性交，2人更遊遍雙北、台中，「征戰」無數摩鐵。聽到這，法官不禁向郭男問道，「既然你跟洪女感情這麼好，當初怎麼不娶她呢？」，郭男才緩緩說出，「因為洪女那時候懷孕了，覺得孩子是楊男的就跟他結婚」；法官再問，「那小女孩是你的孩子嗎？」，郭男竟也沒甚麼把握回道，「女兒不是楊男的，但也不確定是不是我的，我會去做鑑定，希望孩子是我的」，此話一出，整個法庭瞬間凝結，讓人不禁想說句「貴圈真亂」。

由於楊男目前還在家事法庭爭取替女兒「代墊」的養育費，且民事部分也尚未開庭，法官認為待民事結果出來後，再行審理妨害家庭的刑事部分較為恰當，本案將擇期再開。值得玩味的是，郭男父母陪著當「小王」的兒子出庭，卻在開庭結束後，與楊姓丈夫的委任律師互動頻密、有說有笑，不知2位老人家是否因意外得了個「孫女」才如此開心。

偷偷分享少女秘密！
 

【更多新聞】

開車撞飛弟夫妻險死　他獲賠70萬：這輩子不願再與哥扯上關係...不上訴　

拍「7男6女」群交趴超轟動　攝影師8月酒駕遭判3月

唐鳳弟宮廟強吻女童4次　媒體追問和解進度...律師說別拍了

ET快訊
郭台銘最後不選　愛妻曾馨瑩首現身回應了
18年夫「三太子前激戰」！人妻見鹹濕訊息崩潰離婚
韓國瑜震怒！分局長還沒撤換　高雄一心派出所長先倒台
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

連千毅超狂事蹟起底！巨乳辣妻長腿逆天　他還擁「6架超跑」：22歲就開名車

女兒「越看越不像」…他趁綠帽夫外出與人妻「激情衝刺」：不知孩子是誰的

越南版新垣結衣逾期居留　警煞到她不捨貼文…要被送回去惹

小模遭諷「只當妳廉價公廁」無辜躺槍　他「臉書狂辱」原因曝光：女友生氣

UAV高空偵察機、大型鏈鋸...羅東林管處森林救火裝設也開箱了

快訊／北市車禍！貨車失控衝上中央分隔島...猛力「撞倒測速桿」　警調查中

離譜！搬家公司收錢處理廢棄家具　「丟滿人行道」清潔隊善後

警開單小貨車無照駕駛　5分鐘後遭同一部車衝撞「右腳趾斷裂」

投資醫美生技「保證獲利200%」　富利宬吸金4.8億遭搜索

德籍老外發酒瘋路人迴避　還用「中英文三字經」罵警

驚悚畫面曝！瑪莎拉蒂猛撞貨櫃車　海神三叉戟秒噴飛...駕駛當場慘死

麥克風卡妤！初參選台上90度鞠躬 下秒「蟑螂鬚掛麥」網笑：頭入選戰

小S抱不平：范范背超大黑鍋！　揭「梁靜茹離婚爆料」內幕

屏東海生館12歲以下免費入園！秋冬看企鵝寶寶、海藻森林拍美照

鄭茵聲聽到劉書宏...大器「讓給你！」　最討厭的食物竟然是XX

柴柴中秋回阿祖家過太爽不想走 主人「死命拉繩」牠秒化身拒絕犬

韓國瑜拜天公廟遇突襲　男大聲嗆：騙子！落跑市長！辭職！

唐氏症情侶機場久別重逢！ 激動相擁逼哭網友：要幸福

教育萌寶「如何開口禮貌要東西」 老爸搏命演出2孩笑嗨...網狂讚！

高雄超俗自助餐「60元無限吃到飽」 另家佛心45元雞腿便當全年不漲！

連千毅超狂事蹟起底！巨乳辣妻長腿逆天　他還擁「6架超跑」：22歲就開名車

女兒「越看越不像」…他趁綠帽夫外出與人妻「激情衝刺」：不知孩子是誰的

越南版新垣結衣逾期居留　警煞到她不捨貼文…要被送回去惹

小模遭諷「只當妳廉價公廁」無辜躺槍　他「臉書狂辱」原因曝光：女友生氣

UAV高空偵察機、大型鏈鋸...羅東林管處森林救火裝設也開箱了

快訊／北市車禍！貨車失控衝上中央分隔島...猛力「撞倒測速桿」　警調查中

離譜！搬家公司收錢處理廢棄家具　「丟滿人行道」清潔隊善後

警開單小貨車無照駕駛　5分鐘後遭同一部車衝撞「右腳趾斷裂」

投資醫美生技「保證獲利200%」　富利宬吸金4.8億遭搜索

德籍老外發酒瘋路人迴避　還用「中英文三字經」罵警

16歲學生被圍毆刺死　數十名青少年袖手旁觀+錄影上傳

央行防炒房　楊金龍：豪宅管制不鬆綁

柯文哲點頭！PTT表特神人「神龍Z9」　披民眾黨戰袍出戰板橋

近距離看鴨嘴獸、無尾熊！澳洲全新野生動物度假酒店10月開幕

喬喬、劉冠廷星國拍戲鬥嘴　私下相約怒吃榴槤一波

懸日成了懸念　台中公益路落日美景「偏了一點點」：數百人衝路口拍照

看了好癢！牆角撈起一坨「蓬鬆毛球」　下秒「黑色點點」竟四處逃竄

韓國瑜、蔡育輝台南東山後援會成立　改變溪北邊緣化命運

連千毅超狂事蹟起底！巨乳辣妻長腿逆天　他還擁「6架超跑」：22歲就開名車

小三通自由行20日恢復　陸委會：盼大三通自由行也儘速恢復

社會熱門新聞

辣人妻被拉神壇後強壓壞　道士逼..

台南女騎士斷兩截慘死　女同事目..

中和民宅氣爆　2女被拉出1人失..

十幾部車「衝」連千毅倉庫

與小王爽啪...買潤滑液添快感..

人夫驚存款少1億！控妻：與醫師..

請吃大餐男友不是我　心碎男怒控..

屋子爆炸連轟3聲！母親喪命女兒..

桃園男持雙刀砍死　友人斷頸慘死

噁伯逼12歲女童口交再「車震」..

渣友闖家綑綁拍裸照！母護女含淚..

即／桃園男：我殺人了！　1男屍..

畫面曝！貨車連撞8車釀1死4傷..

勒死長榮空姐妻伴屍3小時　狠夫..

更多熱門

相關新聞

夫心痛指控外遇17年！人妻喊：我們在摩鐵打藥泥

台中市一名吳姓男子與林姓人妻到摩鐵，對方丈夫得知後氣炸，提告求償100萬元，沒想到2人竟辯稱，是因人妻罹患牛皮癬，2人才會在採集草藥後到摩鐵利用水電來打製藥泥。刑事部分，檢方以事證不足為由，給予不起訴處份；但民事部份台中地方法院法官判2人須連帶賠償人夫5萬元。可上訴。

人妻與小王摩鐵一戰！2天後再約　還拍激情扭纏照

與人妻車內嘿嘿：喜歡跟妳做　他寫自白竟戰勝人夫

愛情動作片當主角　抓軌秒翻臉

輕熟女人妻產小王「死種」電話曝姦情

關鍵字：

妨害家庭小王摩鐵

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

產檢全過關卻生罕病兒！48歲女星「揭穿醫生恐怖陰謀」

《信號》殺人魔找到了　消失33年…「下體塞桃」5年內殺9人

少女放學回家蹲廁所竟離奇暴斃

賴品妤泳照曝光　黑色比基尼辣哭網友

最怕自備環保杯！飲料員：會升天　

女生「尿尿不要用擦的」！醫：難怪下體飄臭

咖啡被打翻！高鐵白T帥哥超暖　她PO兩張照…網神到人

辣人妻被拉神壇後強壓壞　道士逼兒在外跪拜

國民黨文件流出！驚現「黑英計畫」　擬攻蔡英文學歷內部譁然

哈孝遠虧過頭！男星停機錄不下去

胖老爹走下神壇？內行人推2家超猛炸雞店

《信號》嫌犯1994年又殺人！「跟妻子吵架」性侵20歲小姨子

網美死前畫面曝光！全身癱軟遭拖入電梯

開箱YouTube訂閱破億「紅鑽石獎牌」

新娘脫衣躺地任人開腿！公婆嚇傻離席

更多

最夯影音

更多

驚悚畫面曝！瑪莎拉蒂猛撞貨櫃車　海神三叉戟秒噴飛...駕駛當場慘死

麥克風卡妤！初參選台上90度鞠躬 下秒「蟑螂鬚掛麥」網笑：頭入選戰

小S抱不平：范范背超大黑鍋！　揭「梁靜茹離婚爆料」內幕

屏東海生館12歲以下免費入園！秋冬看企鵝寶寶、海藻森林拍美照

鄭茵聲聽到劉書宏...大器「讓給你！」　最討厭的食物竟然是XX

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面