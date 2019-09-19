女兒「越看越不像」…他趁綠帽夫外出與人妻「激情衝刺」：不知孩子是誰的

▲郭男在洪女婚後仍與她約會，甚至趁楊姓人夫外出時，與洪女在家「激情衝刺」，直到楊男發現女兒「越看越不像」，才驚覺綠光罩頂。（示意圖，非新聞當事人／CFP）

記者羅志華／台北報導

洪姓女子與郭男交往多年，2人因吵架短暫分開後又復合，期間洪女又另與楊姓男子交往，後來洪女意外懷孕產下1女，認是楊男的種便與他結婚。但洪女婚後仍與郭男約會性交，甚至還請他至家中打牌，直到楊男發現女兒越長越不像自己，才讓他們的姦情曝光。北院9月19日開庭審理時，法官問郭男「小女孩是你的小孩嗎？」，不料郭男竟回，「女兒不是楊男的，但也不確定是不是我的」，讓庭上眾人當場傻眼。

郭男於庭上表示，與洪女因打牌認識交往多年，在洪女婚後仍持續約會，並時常到她家中打牌，甚至有幾次趁楊姓丈夫外出工作時在家性交，2人更遊遍雙北、台中，「征戰」無數摩鐵。聽到這，法官不禁向郭男問道，「既然你跟洪女感情這麼好，當初怎麼不娶她呢？」，郭男才緩緩說出，「因為洪女那時候懷孕了，覺得孩子是楊男的就跟他結婚」；法官再問，「那小女孩是你的孩子嗎？」，郭男竟也沒甚麼把握回道，「女兒不是楊男的，但也不確定是不是我的，我會去做鑑定，希望孩子是我的」，此話一出，整個法庭瞬間凝結，讓人不禁想說句「貴圈真亂」。

由於楊男目前還在家事法庭爭取替女兒「代墊」的養育費，且民事部分也尚未開庭，法官認為待民事結果出來後，再行審理妨害家庭的刑事部分較為恰當，本案將擇期再開。值得玩味的是，郭男父母陪著當「小王」的兒子出庭，卻在開庭結束後，與楊姓丈夫的委任律師互動頻密、有說有笑，不知2位老人家是否因意外得了個「孫女」才如此開心。

偷偷分享少女秘密！



【更多新聞】

開車撞飛弟夫妻險死 他獲賠70萬：這輩子不願再與哥扯上關係...不上訴

拍「7男6女」群交趴超轟動 攝影師8月酒駕遭判3月

唐鳳弟宮廟強吻女童4次 媒體追問和解進度...律師說別拍了