義守陸生打港生　陸委會：盼在台自由環境「培養民主素養」

▲港生在宿舍佈置連儂牆。（圖／翻攝Dcard）



記者蔡紹堅／台北報導

高雄義守大學日前傳出一名港生因佈置聲援「反送中」的連儂牆，被同宿舍的陸生毆打。陸委會19日表示，希望陸生跟港生能夠在台灣自由、民主與多元開放的環境之下自由學習，培養民主的素養，透過理性對話來化解雙方歧見，以開闊的心胸接受多元價值，尊重他人的意見、看法，並共同成長。

陸委會副主委陳明祺表示，台灣是一個民主自由的社會，人人都享有言論的自由，在不違反法令規範之下，每個人都可以充分的表達意見的權利。

▼網路流傳陸生朋友圈對話內容。（圖／翻攝Dcard）

陳明祺指出，希望陸生跟港生來台求學，能夠在台灣自由、民主與多元開放的環境之下自由學習，充分培養民主的素養，透過理性對話來化解雙方歧見，並以開闊的心胸接受多元價值，尊重他人的意見、看法，共同來學習成長。

陳明祺強調，陸委會的立場是尊重同學之間有不同的意見，鼓勵文明的對話，增進相互了解學習、相互尊重，但絕對不容許暴力霸凌；並請教育部關注，督促各校應該加強對於陸生、港生的關心跟輔導，落實校安通報機制，即時處理相關事件，「希望不管從哪裡來的同學，都能夠在台灣的校園裡安心的學習。」



►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

▼陸委會副主委陳明祺。（圖／記者蔡紹堅攝）

