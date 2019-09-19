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首屆文策院院長出爐！一致決議通過資深作家胡晴舫擔任

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▲▼文策院首屆院長胡晴舫。（圖／文策院提供）

▲文策院首屆院長胡晴舫。（圖／文策院提供）

記者黃凱翊／綜合報導

文策院今(9/19)日下午舉行第一屆第三次董事會議，一致決議通過，文策院首任院長一職由知名作家胡晴舫擔任。胡晴舫原為文策院第一屆董事會成員之一，這次就任首屆文策院院長，也將辭去董事職務。

胡晴舫畢業於台大外文系、美國威斯康辛大學麥迪遜分校戲劇研究所，曾經創刊過多本刊物，同時出版過12本書，還在台灣、新加坡等各大中文媒體著述專欄20年，經歷豐富。

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胡晴舫30歲前在台灣發展，之後去了香港，加入香港創投公司的事業開發部門，擬定、評估並執行部分新項目，之後為上市公司媒體集團延攬，成為雜誌部門總監，為該公司七大執行董事中最年輕的一位，負責研發商機，媒合各界合作。

2005年胡晴舫專職寫作，2009年搬離香港，旅居東京、紐約，2016年在文化部的邀請下，再度回到香港，擔任台灣派駐香港光華新聞文化中心主任，直到2018年底。在光華中心的日子裡，她積極推動港台文化交流，成功轉型《台灣月》，讓台灣藝術節獲得推廣上與商業上的成功。《台灣月》內容涵蓋音樂、視覺藝術、劇場、傳統戲曲、電影、漫畫、文學等不同文化領域，向香港民眾完整呈現台灣藝術成就，與《法國五月》並駕齊驅，深受香港大眾歡迎。

對於此次就任文策院院長，丁曉菁董事長表示，新任院長胡晴舫學養與文化實務經歷豐富，未來希望能借重她在國際文化事業與創投方面的經驗，以及對國際大都會文化市場趨勢的敏銳度，掌握國際行銷策略，同時推動台灣文化品牌的國際化，協助文化內容產業茁壯。

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