全球板卡三巨頭技嘉回來了！　經濟部：台商回流投資逼近6000億大關

▲台商回流累計投資金額已逼近6000億元大關。圖為經濟部長沈榮津。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

台商回流一波波，投資金額屢創新高。經濟部今（19）日表示，全球板卡三巨頭之一技嘉科技也加碼投資，決定在臺擴大投資高精密製程；累計至今，台商回流可帶來52,277個本國就業機會，累計投資金額已逼近6000億元大關。

經濟部投資臺灣事務所今(19)日召開第35次歡迎臺商回臺聯審會議，通過長華科技、復盛精密工業、技嘉科技、全漢企業、昭輝實業、衡欣醫療器材6家臺商帶來超過84億元投資、783個本國就業機會。

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依據統計，台商回流累計投資金額達 5,926 億元，而全球知名信評機構惠譽18 日表示，政府政策推動促使臺商資金回流，使臺灣仍在美中貿易戰中受惠，顯見臺商回流成效已獲國際認證。

官員指出，全球板卡三巨頭之一的技嘉科技，由於銷往美國產品以高階電競主機板/顯示卡為主，約佔總營收10%，幾乎都在中國生產。自美中貿易爭端初期即積極調整產能配置，將輸美產能全部移回桃園廠區。

隨著中美貿易戰不確定性越來越高，受影響範圍越來越廣，技嘉審時度勢，決定在臺擴大投資高精密製程，生產高階電競用、高速運算網通伺服器、工業電腦、5G與車載電子相關的主機板與顯示卡，短期將投資近8億元在現有桃園南平廠區導入自動化產線與設備，以滿足美國出貨需求；中長期則增建二期智慧型工廠，維持營運成長。

從南臺灣小工廠發跡到併購日商跨國集團，名列全球導線架前5大供應商的長華科技以LED導線架起家，隨著LED產業供過於求，長華看準5G通訊、AI、自駕車、VR/AR可穿戴裝置、無人機與機器人等相關應用崛起，勢必帶動半導體產業需求與金屬導線架成長，決定收購日本住友集團子公司SH Materials亞太公司（SHAP）全數股權，轉型投入IC封裝導線架，藉以提升技術實力跨入上游金屬導線架產業，一躍成為全球主要IC 基板領導廠商。

美中貿易戰後，長華科技為了因應封測廠客戶返臺擴廠及國外客戶轉單需求，規劃投資30億元於高雄楠梓廠區擴建廠房與新增設備，供應客戶所需的封裝材料導線架，以創造新優勢與新能力，擴大導線架市佔率，可帶來141個本國就業機會。

復盛精密的IC及LED導線架主要應用於半導體封測及光電產業，在業界舉足輕重，集團關係企業更擴及空壓機、高爾夫球具等領域。由於首創導線架關鍵核心技術，可有效改進現有封裝產業面臨問題，為企業創造藍海策略經濟效益，成為帶動技術突破的先驅。

美中貿易戰導致整體產能利用率大幅下滑，加上主要客戶如全球前十大IC 封測廠超豐電子、全球前三大封測廠日月光半導體等皆要求由臺灣生產出貨，復盛精密為求因應，將投入6億元利用新竹科學園區及湖口工業區現有廠房建置新產線，導入全智能生產設備，開發新產品MID-LDS 封裝基座技術，以擴大未來市場需求，可新增74 個本國就業機會。