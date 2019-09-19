美力挺香港民主人權　耿爽：粗暴干涉內政

▲大陸外交部發言人 耿爽 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

香港眾志秘書長黃之鋒、歌手何韻詩(17日)出席美國國會聽證會受邀發言，並促請國會通過《香港人權與民主法案》草案。對此，大陸外交部發言人耿爽（19日）最新回應「美方是非不分，對港事務說三道四。」

外交部發言人耿爽（19日）面對記者提問「眾議院議長裴洛西同眾院兩黨議員就2019年香港人權與民主法案舉行記者會，邀請黃之鋒、何韻詩參加。裴洛西稱美參眾兩院兩黨都支持該法案。中方對此有何評論？」耿爽表示，「裴洛西等美國政客仍然是非不分，公然舉行記者會，威脅推動涉港議案，並同港獨分裂分子進行接觸，對香港事務說三道四，粗暴干涉中國內政，中方對此表示強烈的不滿和堅決地反對。」

▲▼黃之鋒與何韻詩17日出席美國國會舉辦的聽證會。（達志影像／美聯社）

關於這場聽證會，赴美出席的黃之鋒指控香港警方對示威者濫用暴力，何韻詩批評行政長官林鄭月娥態度傲慢，導致香港今日局面。對此指控，港府發言人（18日）回應，深表遺憾，並重申外國議會不應以任何形式干預香港內部事務。

耿爽也再次重申，「我們強烈地敦促美方遵守國際法和國際關係的基本準則，切實尊重中國主權，停止以任何形式干預香港事務，停止推動審議有關涉港議案，停止為香港暴力激進勢力和港獨分裂分子月台，停止對損害香港特區繁榮穩定的言行推波助瀾。」