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金管會認尹衍樑36歲兒「代理董座需要面試」　南山人壽：他熟悉內部管理運作

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▲▼南山人壽總部 。（圖／記者湯興漢攝）

▲南山人壽總部。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

南山人壽董事長杜英宗將於20日停職，然而，南山人壽19日晚間則突然宣布，將由南山大股東、潤泰集團總裁尹衍樑的36歲兒子尹崇堯代理董事長。金管會保險局認為南山人壽代理董事長人選可能要面試，對此，南山人壽表示，尹崇堯服務南山人壽3年期間，熟悉公司內部管理與實務運作。

針對南山人壽人事公告，金管會保險局長施瓊華表示，南山人壽必須提供具符合董事長資格的資歷給金管會認定，儘管尹崇堯現在是南山董事，但當初沒有認定專業董事的資格，如今要當代理董事長，就要認定是否具專業資格。

施瓊華表示，確實可以將「董事3年」納入資格考量，但保險局並不會單一看這條件就批准，還是要看南山人壽提出的具體事證。代理董事長在經由推選出來後，隨即執行董事長職務，主要是因為董事長資格採取「事後審查」，但因南山人壽是「特殊公司」，保險局可能還要面試，未來若不符合資格也會再請董事會換掉。

南山人壽公告，尹崇堯董事代理董事長一職，代理期間自9月20日起為期2年。內容同時指出，尹崇堯服務3年期間，除擔任董事長特助一職，並歷任商品部、精算部及客戶服務等部門，透過參與跨部門會議與專案執行，熟悉公司內部管理與實務運作。

南山人壽表示，尹崇堯擁有牛津大學博士及碩士學位，現任南山人壽董事、南山產物董事、潤泰全球董事、潤泰創新董事、潤泰精材董事、潤弘精密董事。

面對金管會的考量，南山人壽遵照主管機關指示，回歸專業經理人經營，至於關於代理董事長的程序，南山人壽也將依相關規定辦理。

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