67台灣人赴陸「音訊全無」　陸委會：政治因素佔很少數

▲李孟居在大陸被拘留。（圖／李孟居臉書）

記者蔡紹堅／台北報導

屏東縣枋寮鄉政顧問李孟居上月因「危害國安」被大陸被拘留，隨後又傳出最近3年共有67人赴大陸失蹤後「毫無音訊」。陸委會19日表示，在處理國人赴陸失聯的情況上，主要透過「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」這個官方授權的正式管道跟陸方交涉，也希望陸方秉持協議精神，提供協助。

陸委會副主委陳明祺表示，收到李孟居入境失聯的訊息後，陸委會馬上就透過刑事警察局、海基會等的管道四度向陸方查詢，但對方一直都沒有回覆，「我們呼籲陸方就李孟居被限制人身自由的時間、關押地點，以及涉及違反的法令等事項做說明，並向我方與家屬通報，同時儘速安排家屬到大陸會面，同意律師會見，保障應有法律權益。」

▼南台灣兩岸關係協會聯合會主席蔡金樹赴陸失蹤超過一年。（圖／蔡金樹臉書）

陳明祺提到，在處理國人赴陸失聯的情況上，陸委會主要從「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」這一個正式管道，來請求陸方的協助，「我們希望能繼續透過這個官方授權的管道，來跟陸方做交涉，也希望陸方能秉持當初的協議精神，給予我方必要的資訊，給予國民必要的協助與保護。」

海基會先前統計指出，從2016年5月至今共有149件台灣人赴陸失蹤的陳情案件，其中有67件音訊全無。對此，陳明祺說，大陸幅員廣大，案件可能涉及意外、亡故、債務糾紛、經商失敗、個人感情因素，以及家人失和，即使是犯罪，也會有不同的理由，不必然都是政治原因，或所謂的國安議題。

陳明祺強調，國人因涉及國安議題在大陸遭到關押及逮捕的案件是少數，且相關案件具有機密性，也涉及到隱私、安全，還有家屬的意願，不便進一步公開說明，但只要政府收到家屬的請求，透過正式管道全力協助，這也是陸委會一貫的立場。

▼陸委會副主委陳明祺。（圖／記者蔡紹堅攝）