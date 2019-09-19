業界大老點破杜英宗只是尹衍樑的棋子　立委：去找該負責的　　

▲杜英宗、尹衍樑。（合成圖／ETtoday資料照）

記者陳弘修、陶本和／綜合報導

對於南山系統出包，很多人把矛頭指向潤泰總裁尹衍樑，包括現在有很多人在發起抗議，工會甚至數度走上街頭要尹衍樑負責，在保險業界也有企業大老私下表示，杜英宗只是尹衍樑的一個棋子而已。

南山人壽境界系統上線一年多以來頻頻出包，金管會重罰3,000萬元，並下令董事長杜英宗停職2年。

南山案到底誰該負最大責任，目前在產業、工會、保戶界都引發議論，雖然金管會主委顧立雄18日對於杜英宗的停職處分也點出3大缺失，包括未尊重專業意見、太過於個人判斷等，希望他在這2年的改善期間不要插手，但有業界大老私下也直指該負責的其實是當初透過子公司潤成投資控股買下南山人壽的潤泰集團總裁尹衍樑。

由於南山人壽15席董事（含獨董）中，潤成投資控股佔有七席，潤成持有南山人壽股權高達90.6％，因此，該業界大老私下也反問，這麼大的投資案跟轉變，大家覺得尹衍樑真的都不知道嗎？依他判斷，杜英宗只是尹衍樑的一個棋子而已，充其量是個犧牲者。

民進黨立法院委員江永昌回憶當出他在立法院關心南山系統案時表示，他當出在質疑南山案時，關心的重點有兩個部分，第一、以前有保險收費員，現在要變更收費的方式，變成保戶要自己主動去繳費，這傷害了保戶的權益。

第二、刷卡扣繳帳戶轉帳的系統，綜合太多的保險內容，到底一個系統處理多少東西，「怎麼會給人家寄錯單、給人家停效」。

江永昌強調，追究責任的問題，金管會要進行行政調查，甚至其他相關單位都應該去了解清楚，「去找該負責的」。

對於南山系統的背後決策有這麼單純只是董事長杜英宗的問題，江永昌則表示，杜英宗是董事長，一定是大股東支持的董事去選上董事長，不管董事長還是總經理或是負責人，他們之間互相依存的關係，「不是我能夠想像的」。

江永昌說，客觀來講，經營公司運作，「你是董事長或總經理位子，那有出現經營不良善的地方，就要負責不是嗎？」到底是不是真正他的責任，「主觀判定我真不知道，可是從金管會處分來講，客觀上就算不知道公司內部發生什麼事，也會覺得說負責人要負責」。

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