　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

業界大老點破杜英宗只是尹衍樑的棋子　立委：去找該負責的　　

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼杜英宗、尹衍樑。（合成圖／ETtoday資料照）

▲杜英宗、尹衍樑。（合成圖／ETtoday資料照）

記者陳弘修、陶本和／綜合報導

對於南山系統出包，很多人把矛頭指向潤泰總裁尹衍樑，包括現在有很多人在發起抗議，工會甚至數度走上街頭要尹衍樑負責，在保險業界也有企業大老私下表示，杜英宗只是尹衍樑的一個棋子而已。

南山人壽境界系統上線一年多以來頻頻出包，金管會重罰3,000萬元，並下令董事長杜英宗停職2年。

南山案到底誰該負最大責任，目前在產業、工會、保戶界都引發議論，雖然金管會主委顧立雄18日對於杜英宗的停職處分也點出3大缺失，包括未尊重專業意見、太過於個人判斷等，希望他在這2年的改善期間不要插手，但有業界大老私下也直指該負責的其實是當初透過子公司潤成投資控股買下南山人壽的潤泰集團總裁尹衍樑。

由於南山人壽15席董事（含獨董）中，潤成投資控股佔有七席，潤成持有南山人壽股權高達90.6％，因此，該業界大老私下也反問，這麼大的投資案跟轉變，大家覺得尹衍樑真的都不知道嗎？依他判斷，杜英宗只是尹衍樑的一個棋子而已，充其量是個犧牲者。

民進黨立法院委員江永昌回憶當出他在立法院關心南山系統案時表示，他當出在質疑南山案時，關心的重點有兩個部分，第一、以前有保險收費員，現在要變更收費的方式，變成保戶要自己主動去繳費，這傷害了保戶的權益。

第二、刷卡扣繳帳戶轉帳的系統，綜合太多的保險內容，到底一個系統處理多少東西，「怎麼會給人家寄錯單、給人家停效」。

江永昌強調，追究責任的問題，金管會要進行行政調查，甚至其他相關單位都應該去了解清楚，「去找該負責的」。

對於南山系統的背後決策有這麼單純只是董事長杜英宗的問題，江永昌則表示，杜英宗是董事長，一定是大股東支持的董事去選上董事長，不管董事長還是總經理或是負責人，他們之間互相依存的關係，「不是我能夠想像的」。

江永昌說，客觀來講，經營公司運作，「你是董事長或總經理位子，那有出現經營不良善的地方，就要負責不是嗎？」到底是不是真正他的責任，「主觀判定我真不知道，可是從金管會處分來講，客觀上就算不知道公司內部發生什麼事，也會覺得說負責人要負責」。

【延伸閱讀】

南山人壽新系統之亂！顧立雄點出董座杜英宗3大缺失　停職2年內不要插手

南山人壽工會：公司決策錯誤、金管會處置太遲　業務員權益受影響

杜英宗「境界失敗，我負責」一語成讖　年薪破億卻遭重罰難辭其咎

南山人壽系統錯在哪都不知　顧立雄：年底前要提出改善方案

頻出包挨罰！南山今年已被罰5,460萬破金融業紀錄　罰款比同業加總還多

ET快訊
連千毅超狂起底！巨胸辣妻長腿逆天　擁「6超跑」：22歲開名車
郭台銘最後不選　愛妻曾馨瑩首現身回應了
18年夫「三太子前激戰」！人妻見鹹濕訊息崩潰離婚
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲點頭派奇兵！PTT表特神人「神龍Z9」　披戰袍出征板橋

施政倒吃甘蔗愈來愈好　盧秀燕滿意度「六都前段班」

快訊／郭台銘最後不選了　愛妻吐真心話「支持老公所有決定」

獨角獸企業將進駐！侯友宜訪新加坡「雷蛇」談合辦亞洲電競大賽

業界大老點破杜英宗只是尹衍樑的棋子　立委：去找該負責的　　

快訊／韓國瑜震怒！分局長還沒撤換　高雄一心派出所所長先倒台

賴品妤「鞠躬變蟑螂鬚」爆紅！本人還原「尷尬5秒」真相：手機關機5分鐘

影／外交、內政部頒新方案　韓國瑜大酸：有沒有「卡韓」人民都在看

柯文哲擬砍「里鄰長訂報補助」　友柯議員看不下去：不要管這麼多

影／高雄治安再亂就換掉分局長！　韓國瑜：再不行，局長本人負責

驚悚畫面曝！瑪莎拉蒂猛撞貨櫃車　海神三叉戟秒噴飛...駕駛當場慘死

麥克風卡妤！初參選台上90度鞠躬 下秒「蟑螂鬚掛麥」網笑：頭入選戰

小S抱不平：范范背超大黑鍋！　揭「梁靜茹離婚爆料」內幕

屏東海生館12歲以下免費入園！秋冬看企鵝寶寶、海藻森林拍美照

鄭茵聲聽到劉書宏...大器「讓給你！」　最討厭的食物竟然是XX

柴柴中秋回阿祖家過太爽不想走 主人「死命拉繩」牠秒化身拒絕犬

韓國瑜拜天公廟遇突襲　男大聲嗆：騙子！落跑市長！辭職！

唐氏症情侶機場久別重逢！ 激動相擁逼哭網友：要幸福

教育萌寶「如何開口禮貌要東西」 老爸搏命演出2孩笑嗨...網狂讚！

高雄超俗自助餐「60元無限吃到飽」 另家佛心45元雞腿便當全年不漲！

柯文哲點頭派奇兵！PTT表特神人「神龍Z9」　披戰袍出征板橋

施政倒吃甘蔗愈來愈好　盧秀燕滿意度「六都前段班」

快訊／郭台銘最後不選了　愛妻吐真心話「支持老公所有決定」

獨角獸企業將進駐！侯友宜訪新加坡「雷蛇」談合辦亞洲電競大賽

業界大老點破杜英宗只是尹衍樑的棋子　立委：去找該負責的　　

快訊／韓國瑜震怒！分局長還沒撤換　高雄一心派出所所長先倒台

賴品妤「鞠躬變蟑螂鬚」爆紅！本人還原「尷尬5秒」真相：手機關機5分鐘

影／外交、內政部頒新方案　韓國瑜大酸：有沒有「卡韓」人民都在看

柯文哲擬砍「里鄰長訂報補助」　友柯議員看不下去：不要管這麼多

影／高雄治安再亂就換掉分局長！　韓國瑜：再不行，局長本人負責

桃園盃全國三級棒球錦標賽　週六開打！1700名球員同場較勁

16歲學生被圍毆刺死　數十名青少年袖手旁觀+錄影上傳

央行防炒房　楊金龍：豪宅管制不鬆綁

柯文哲點頭派奇兵！PTT表特神人「神龍Z9」　披戰袍出征板橋

近距離看鴨嘴獸、無尾熊！澳洲全新野生動物度假酒店10月開幕

喬喬、劉冠廷星國拍戲鬥嘴　私下相約怒吃榴槤一波

懸日成了懸念　台中公益路落日美景「偏了一點點」：數百人衝路口拍照

看了好癢！牆角撈起一坨「蓬鬆毛球」　下秒「黑色點點」竟四處逃竄

韓國瑜、蔡育輝台南東山後援會成立　改變溪北邊緣化命運

連千毅超狂事蹟起底！巨乳辣妻長腿逆天　他還擁「6架超跑」：22歲就開名車

政治熱門新聞

國民黨文件流出！驚現「黑英計畫..

即／分局長還沒撤換　高雄一心派..

獨／柯思考「柯昌配」 　韓營樂..

高嘉瑜超兇：給韓死唯一方法就是..

德民眾請願與台建交　外交部：尊..

即／高雄暴力事故頻傳　韓國瑜怒..

郭粉韓粉是兩群生物　李正皓：腦..

韓國瑜民調直直落　文化大學主任..

獨／韓國瑜求見郭台銘請託多組「..

正妹參選90度鞠躬　抬頭掀飛麥..

快訊／時力擬徵召黃國昌參選20..

教授分析郭董為何退黨　不要叫他..

郭董不選了！正妹女主播曝近況：..

國民黨韓郭大戰　李艷秋：蔡英文..

更多熱門

相關新聞

南山人壽：尹衍樑兒熟悉內部管理與實務運作

南山人壽董事長杜英宗將於20日停職，然而，南山人壽19日晚間則突然宣布，將由南山大股東、潤泰集團總裁尹衍樑的36歲兒子尹崇堯代理董事長。金管會保險局認為南山人壽代理董事長人選可能要面試，對此，南山人壽表示，尹崇堯服務南山人壽3年期間，熟悉公司內部管理與實務運作。

南山堅持不幫業務員加保　遭勞保局列黑名單累計開罰逾5千萬

尹衍樑兒子尹崇堯接南山人壽代理董座　保險局要找來「面試」

百億學費！新系統大崩壞　南山人壽600萬保戶成白老鼠

南山新系統出錯　短期想拚上興櫃有難度

關鍵字：

杜英宗尹衍樑南山人壽南山人壽公版

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

產檢全過關卻生罕病兒！48歲女星「揭穿醫生恐怖陰謀」

《信號》殺人魔找到了　消失33年…「下體塞桃」5年內殺9人

少女放學回家蹲廁所竟離奇暴斃

賴品妤泳照曝光　黑色比基尼辣哭網友

最怕自備環保杯！飲料員：會升天　

女生「尿尿不要用擦的」！醫：難怪下體飄臭

咖啡被打翻！高鐵白T帥哥超暖　她PO兩張照…網神到人

辣人妻被拉神壇後強壓壞　道士逼兒在外跪拜

國民黨文件流出！驚現「黑英計畫」　擬攻蔡英文學歷內部譁然

哈孝遠虧過頭！男星停機錄不下去

胖老爹走下神壇？內行人推2家超猛炸雞店

《信號》嫌犯1994年又殺人！「跟妻子吵架」性侵20歲小姨子

網美死前畫面曝光！全身癱軟遭拖入電梯

開箱YouTube訂閱破億「紅鑽石獎牌」

新娘脫衣躺地任人開腿！公婆嚇傻離席

更多

最夯影音

更多

驚悚畫面曝！瑪莎拉蒂猛撞貨櫃車　海神三叉戟秒噴飛...駕駛當場慘死

麥克風卡妤！初參選台上90度鞠躬 下秒「蟑螂鬚掛麥」網笑：頭入選戰

小S抱不平：范范背超大黑鍋！　揭「梁靜茹離婚爆料」內幕

屏東海生館12歲以下免費入園！秋冬看企鵝寶寶、海藻森林拍美照

鄭茵聲聽到劉書宏...大器「讓給你！」　最討厭的食物竟然是XX

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面