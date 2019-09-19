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搭高鐵站手扶梯左側！借過伯喊趕時間…他1句「不會走樓梯喔」被瞪　網戰翻

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▲▼ 手扶梯站姿示意圖 。（圖／記者劉昌松攝）

▲原PO疑惑，為什麼趕時間的人要搭手扶梯。（示意圖／記者劉昌松攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「為什麼旁邊有樓梯，趕時間的人要走電扶梯？」一名網友在PTT發文，說他日前搭高鐵，下車之後就去搭電扶梯，並站在左側滑手機，過不久有位阿伯很不爽地表示在趕時間要借過，原PO則回「趕時間不會走旁邊的樓梯喔？」對方就瞪他，讓原PO好奇「趕時間的人不走樓梯到底在想什麼，明明樓梯空成那樣。」

這位網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊，說他搭高鐵下車之後就去坐電扶梯，站上電扶梯左側之後就開始滑手機，「但過不久，有個阿伯就很不爽的說了聲借過、他趕時間」，原PO就回說「趕時間不會走旁邊的樓梯喔？」然後就被阿伯瞪。

請繼續往下閱讀...

原PO忍不住直呼沒禮貌，「先不說電扶梯本來就不該行走，我站的電扶梯旁邊就是樓梯」，最後則發問，「趕時間的人不走樓梯到底在想什麼，明明樓梯空成那樣。」

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捷運忠孝復興站,捷運,通勤（圖／記者張一中攝）

▲北捷長期有「右側站立、左側通行」文化，連帶影響台鐵、高鐵。（示意圖／記者張一中攝）

看到貼文後，就有網友說，應該是因為很多人認為電扶梯比較快，「電扶梯有本身的速度，會快一咪咪」、「以物理學角度而言，如果人走路速度都一樣，相同距離電扶梯比較快。」不過原PO也在留言處分享自己的看法，「我走樓梯會比較快欸！因為不會怕撞到人」、「我就是覺得右邊隊伍有夠長才去左邊，想說現在都說兩邊都能站ㄌ」、「走旁邊樓梯不是更方便？還不用怕一樣走電扶梯的人走很慢欸！」

有人則是認同原PO想法，「跑電扶梯就不要踩空唉國賠」、「電扶梯本來就不應該分左右邊，趕時間就給我走樓梯啦！根本快不到那幾秒鐘，而且是不會早點出門是不是」、「趕時間還硬要到電扶梯上擠」、「幫你推一個，這跟高速公路內側是超車道一樣，大家都知道就是有人會占用！本來手扶梯兩邊都可以站的！大家都知道都不願意去執行！」

不過也有網友說，「給個方便是有多難？還好意思滑手機」、「他的想法其實跟你蠻像的啊，都只顧到自己的需求而已啊」、「走手扶梯比走樓梯快而且也比較省力、而且很多大站本來就沒有電梯，有時候事情是臨時的不是什麼早不早出門的問題好嗎！最好你不會臨時有急事人卡在捷運站」、「你沒差是你的事情啊 人家都跟你借過了 然後還硬要嘴一下。」

▲手扶梯示意圖。（圖／記者謝侑霖攝）

▲原PO認為趕時間的人可以走樓梯，不要搭電扶梯。（示意圖／記者謝侑霖攝）

使用台北捷運站內手扶梯，旅客全站在右邊，左側則留空間通行，是經年累月習慣下的特殊風景，網上也不時有激烈爭辯是否該「左右平衡」，避免損壞設備。北捷月前曾布新聞稿提到，長期檢視機械元件的檢修紀錄，右站立、左通行並不會影響元件壽命。

北捷強調，以「緊握扶手、站穩踏階」為主題宣導電扶梯安全，並沒有限制旅客電扶梯站立位置或行走與否，會持續呼籲旅客使用電扶梯，發揮捷運禮讓文化、彼此尊重。

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