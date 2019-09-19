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小模遭諷「只當妳廉價公廁」無辜躺槍　他「臉書狂辱」原因曝光：女友生氣

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▲▼少女,女學生,女大生,女高中生,女國中生。（圖／取自pakutaso）

▲花花遭到黃男辱罵。（圖／示意圖，無關本案／取自pakutaso）

記者林昱萱／台北報導

一名兼職女模特「花花」（化名）的臉書粉絲專頁，日前遭一名黃姓男子貼文謾罵，不僅說對方是不斷刷存在感的可憐女蟲，甚至還說自己只當對方是廉價公廁所，行徑相當誇張。另外，法官一查之下還發現，原來是黃男女友懷疑他與花花有曖昧之情，才會要他在臉書上發文以劃清界線。

判決指出，黃男的女友認為男友和花花有曖昧，因此心生不滿，就要求他在臉書上表明心意，並與花花劃清界線，而黃男就在臉書上發文表示，「妳是悲哀一個無所事事沒有工作三更半夜刷存在感的可憐女蟲！一開始妳就說些男友壞話，常丟自拍照給我，就知道妳靠私訊在維生。我只當廉價公共廁所…我給妳的那幾千塊，就當作使用費不用退了… 」。

對此，法官認為，黃男的女友因為自己的懷疑，竟不知克制還恣意派出男友去誹謗他人，因此認為兩人是誹謗共犯，但考量黃男已經與對方達成和解，因此分別判兩人拘役55天，並給予黃男緩刑2年，可上訴。

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