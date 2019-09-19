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交部下通牒！10月底前要考到計程車執登　Uber司機：不可能的任務

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▲網路叫車平台代僱駕駛自救會試圖翻閱圍欄抗議。（圖／記者林敬旻攝）

▲網路叫車平台代僱駕駛自救會日前赴交部，跪求延長Uber條款緩衝期。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

「Uber條款」10月6日起執法，交通部今（19日）公布有條件緩衝期細節，10月底前要考取計程車執業登記證，最晚12月前要掛計程車車牌，達到人合法、車合法。對此，網路叫車平台代僱駕駛自救會表示，10月底前要求全台上萬代僱駕駛都取得執登，實務上不可能，目前看來配套急就章，未考量其他作業程序的時間成本與變因，一個月內完成是不可能的任務。

Uber條款將於10月6日正式上路，但會採取三階段執法，10月6日起，Uber司機要報考計程車執業登記證測驗，在車上放置准考證可免罰；11月1日起，Uber司機就要考取執業登記證，否則將開罰9千至9萬元；12月1日起，Uber司機需要掛計程車車牌，若無人合法、車合法，就將全面取締開罰。

請繼續往下閱讀...

▲網路叫車平台代僱駕駛自救會「要求103-1延緩執法」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲自救會認為，10月底前要求全台上萬代僱駕駛都取得執登，實務上不可能。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

對此，自救會強調，駕駛多半有意願轉入，很多租賃車行積極也在鼓勵司機先考取執登，但問題不是取得執登，想轉入多元計程車的駕駛就能轉入，駕駛們還有複雜的車貸、保險問題待解決，找到合適條件又可信賴的計程車行掛牌、加入車隊更需要花時間一一了解相關方案，一個月的時間要完成計程車掛牌，幾乎不可能。

自救會召集人李明達表示，雖然交通部有召集相關部會、銀行、車貸公司來談，但每個駕駛的車貸情況不同、很複雜，尤其駕駛們會等考取執登後，才能好好考慮車貸及保險問題，交通部要求考取執登後一個月就要完成計程車掛牌，變數仍多。

▲網路叫車平台代僱駕駛自救會「要求103-1延緩執法」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲自救會希望交通部給予更長的時間，讓「人、車合法」順利進行。（圖／記者林敬旻攝）

李明達重申，司機有心但實際轉換作業要在短短一個月內完成確實有困難，自救會建議延長駕駛考取執登的時間要求，而駕駛不必為了報不上名、無法申請緩衝許可而緊張快要失業了。

至於駕駛們考取執登後，願不願意解決車貸及保險問題轉做多元計程車，自救會也希望交通部給予更長的時間，讓「人、車合法」順利進行。

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