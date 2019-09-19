921二十週年！ 10國家地區專家探討全球防災、永續經營

圖、文／慈濟基金會 林佳予

全球氣候劇烈變遷，驚世災難不斷發生，二十年前發生在臺灣的「921大地震」、十年前的「莫拉克風災」，無不讓世人從災難中深切省思防災議題，進而應變為減災、備災的實際作為，依此背景之下，慈濟基金會9月19日、20日在臺北慈濟新店靜思堂，以「全球防災與永續經營」為主題舉辦2019年「第五屆慈濟論壇」，全球來自10個國家地區的專家學者、NGO組織代表等人齊聚一堂交流研討，為人類與地球的未來提出建言。

921大地震，這場超過兩千四百人往生的臺灣百年災難，曾是許多臺灣人經歷過後，印存在記憶中不可抹去的一段災難史，在至今即將屆滿二十年之際，各界紛紛投入舉辦多元的紀念活動，其中，以「希望工程」為名，曾經投入災後51所學校重建，並陪伴受災鄉親給予心靈膚慰，走過漫長復原過程的慈濟基金會，為論壇規劃專題研討，即以天然災害的防災、救災、減災、預防、人道救援與關懷等各個層面，進一步探討人類與地球的永續發展。

臺灣地震頻仍，大地震週期約為二十到三十年，為能強化臺灣的防救災與重建復原能力，並促進環境的永續發展，慈濟基金會結合中央研究院、國立中央大學、慈濟大學等共同合辦這場國際論壇，邀約全球與臺灣頂尖學者、專家與會，為人類喚醒危機意識，也希望為我們生活的環境擘劃永續傳承的能量，以達共知、共識、共行的目的。

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聯合國氣候變遷政府間專家委員會（IPCC）前任主席帕喬里（Rajendra Pachauri）博士；世界宗教和平理事會主席、挪威主教史托賽德博士；日本未來地球（Future Earth）組織全球中心主任、東京大學春日文子教授、美國聯邦緊急事務管理署（FEMA）國土安全局信仰和機會倡議中心凱文．史密斯（kevin Smith）主任；以及世界科學論壇主席、聯合國文教組織科學與和平特別大使的約旦哈珊公主等，分別以現場演講、影片、信函的方式於論壇中致詞，共同探討防災、救災、環境永續等前瞻性議題。

近年，聯合國大力倡議十七項永續發展指標，本次論壇也將分享慈濟與各NGO如美國紅十字會、聯邦緊急事務管理署等組織代表進行圓桌論壇，針對氣候變遷下如何進行環境永續、災後救助與復原、人文延續等重大工程經驗交流。

歷屆慈濟論壇從中立的學術、實務角度出發，結合豐沛而進取的非政府組織能量，秉持跨領域、跨宗教、跨國界的交流格局，論述當代人道主義與實踐方法，第五屆慈濟論壇選在921前夕舉辦，實期待為全球與臺灣，在全球防災和永續經營的目標上，提供正向思維與可行的方向。