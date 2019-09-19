尹衍樑兒子尹崇堯接南山人壽代理董座　保險局要找來「面試」

▲金管會。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

南山人壽新系統上線後問題不斷，遭金管會重罰3,000萬元，董事長杜英宗更被停職2年。南山人壽今（19）日發布重訊指出，潤泰集團總裁尹衍樑兒子尹崇堯接任代理董事長一職，今年才36歲的他，將是最年輕的保險業董座；金管會對此表示，南山代理董事長人選可能要面試。

南山人壽今天召開董事會，會中決議董事長杜英宗停止職務期間，由尹崇堯代理董事長一職。金管會保險局長施瓊華表示，公司要提具符合董事長資格的資歷給金管會認定，儘管他現在是董事，當初沒有來認定專業董事的資格，若要當代理董事長，就要認定是否具專業資格。

至於尹崇堯曾任南山人壽3年董事的資格是否認定，施瓊華指出，這部分會納入考量，但仍要看具體事項來認定，並不會只單看這3年，要看公司如何說明他的專業表現，舉例來說，3年內沒什麼表現或有不良紀錄等，不見得一定能當董事長。

此外，代理董事長是否要面試，施瓊華則說，總經理一律都要面試，董事長則沒有每一個都面試，但資歷容易認定，也不見得要面試，但對於特殊公司可能都會面試。

金管會對南山的處分今天已送到公司，因此杜英宗明天起開始停職，施瓊華強調，董事長是董事會推選後立即生效，因此沒有空窗期，若資格不符合頂多再撤換。