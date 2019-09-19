離譜！搬家公司收錢處理廢棄家具　「丟滿人行道」清潔隊善後

▲搬家業者向民眾收錢清理廢棄家具，竟丟滿人行道還要清潔隊幫忙清。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

太離譜！太平區新平路二段某處人行道連續2個月都遭人棄置大型家具，將整個人行道占滿，影響居民生活品質及行走安全，民代、里長獲報懷疑有人惡意亂丟，續查才發現，竟是搬家公司所為。原來業者收錢幫清廢棄家具，卻亂丟要清潔隊善後，真是「賺很大」！

太平區宜佳里的新平路二段某人行道，近2個月來連續遭人棄置大型家具在人行道上，由於數量不少，民眾認為影響環境整潔，向里長張麗真投訴。里長張麗真發現，棄置行為一次比一次數量多，趕緊向立委何欣純服務處反映，請他們協助通知清潔隊協助清運。

宜佳里里長張麗真表示，她18日騎車經過該地點時，發現竟又遭人丟棄多個大型家具，包括木櫃、衣櫥、彈簧床、桌球桌等，與一般住戶廢棄家具不太相同，因此懷疑是遭清運業者惡意棄置。經與何欣純服務處討論後，決定通報環保局，要求揪出亂丟業者並開罰。

太平清潔隊長蕭國柱對此表示，有民眾16日打電話登記要清運大型家具，約定放在新平路二段125巷口旁的人行道上。清潔隊隔日一早派車前往清運時，卻發現有搬家公司的貨車在現場，正將大批廢棄家具一個一個抬下車放在人行道上，當場人贓俱獲。清潔隊員追問之下，搬家公司才坦承，這些家具有跟民眾收處理費，但卻拿不出委託書。

蕭國柱說，業者已跟民眾收處理費，公家機關若代為清運，恐有圖利業者之嫌，因此清潔隊當下沒有進行清運。已要求業者盡速將廢棄家具運走，否則將依《廢棄物清理法》開罰。

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