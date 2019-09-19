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讓吃冰不再有罪惡感！「台味競賽」激盪學子創意　台大生奪冠30萬獎金入袋

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▲▼第四屆台灣好味道味全學生新品開發競賽決賽。（圖／記者湯興漢攝）

▲第四屆「味全學生新品開發競賽」由台大食品科技研究所學生開發的「卡酪梨冰淇淋」奪冠。（圖／記者湯興漢攝，下同）

消費中心／綜合報導

舉辦至第四屆的「味全學生新品開發競賽」於9/19（四）展開總決賽並宣佈冠軍！鼓勵學生以台灣在地食材創意開發新品的競賽，已吸引300多位學生與近40所大專院校共襄盛舉。今年更突破往年參賽隊伍人數，也讓錄取率創下僅13％的超高難度。總決賽現場，由味全董事長陳宏裕、政大企管所行銷學樓永堅教授、食品工業發展研究所朱中亮博士、美食專家陳鴻以及Cheers雜誌副社長盧智芳副社長組成評審團隊，最終綜合各項評比表現，由來自「台大食品科技研究所」開發的「卡酪梨冰淇淋」擊敗其他隊伍，拿下本屆冠軍並獲得30萬獎金。

今年的新品開發競賽延續往年概念，入選的學生隊伍必須在短短3個月時間內，參與新品開發企劃、研發配方製程、產品包裝設計、消費者市調及製作故事行銷影片，在導師團隊的領導下，完全以業界規格投入，壓力不可小覷。導師團隊之一的味全乳品行銷部協理唐瑋澤讚賞地表示，「過去提到台灣代表食材都是重複哪幾樣，但這屆的學生想到很多我們從沒注意到的，例如台東洛神花和嘉義的酪梨！」

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▲▼第四屆台灣好味道味全學生新品開發競賽決賽。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼第四屆台灣好味道味全學生新品開發競賽決賽。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼第四屆台灣好味道味全學生新品開發競賽決賽。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼第四屆台灣好味道味全學生新品開發競賽決賽。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼第四屆台灣好味道味全學生新品開發競賽決賽。（圖／記者湯興漢攝）

▲由學生開發的產品具有業界水準，令人驚豔。由上而下依序為冠軍「卡酪梨」冰淇淋、亞軍「醬臺灣」芒果紅茶果醬、季軍GluGlu「爆漿優格晶球」、佳作「戀後山」洛神花紅茶布丁、佳作「青仁」黑豆漿鐵觀音。

唐瑋澤也笑說，學生沒有業界經驗，因此「研發團隊一路帶著他們看配方表甚至到產地溯源，認真把他們當正規新人訓練。」唐瑋澤也和導師團隊以近年味全推出的「萬丹」、「農榨」為代表，讓學生了解當初是如何選定食材，進而開發、設計到推出，並抓到消費者的心態，成為備受市場歡迎的品項。

味全董事長陳宏裕在致詞時也強調，「開發商品的過程中，往往也能創造出一種價值，而價值認知絕對先來自產品材料的品質，味全以台灣在地的檸檬做成『農榨』，也用萬丹的牛奶做出不同口味的『萬丹』系列商品，我們希望能保有這個價值，未來也能與青創基金會合作，讓年輕人能實現創意，把他們好的理念分享給消費者。」

▲▼第四屆台灣好味道味全學生新品開發競賽決賽。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼味全董事長陳宏裕（上圖）與乳品行銷部協理唐瑋澤（下圖）皆以「萬丹」、「農榨」為例子，鼓勵學生勇於投入開發產品、創造價值的行列。

▲▼第四屆台灣好味道味全學生新品開發競賽決賽。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼第四屆台灣好味道味全學生新品開發競賽決賽。（圖／記者湯興漢攝）

今年進入總決賽的隊伍分別來自台大、屏科大、東華大學和台北醫學大學，共同開發出的商品也展現相當多元的風貌，包括健康取向的黑豆漿、顛覆食感的爆漿優格晶球、取代鮮奶油的酪梨冰淇淋、多層次的洛神花紅茶布丁以及選用愛文芒果並添加阿拉伯糖的茶果醬，激盪出的無限創意，都讓評審留下非常深刻的印象。

▲▼第四屆台灣好味道味全學生新品開發競賽決賽。（圖／記者湯興漢攝）

▲味全盼以年年參賽人數創新高的「新品開發競賽」，與台灣學子一同挖掘台灣好味道。

最終脫穎而出的冠軍「卡酪梨」，是由一群來自台大食品科技研究所學生的創意開發。團隊以富含不飽和脂肪、口感濃郁滑順的酪梨，取代一般冰淇淋中的鮮奶油，讓冰淇淋不只可少一半的熱量，消費者品嚐起來也更健康、更無負擔。加上首次開發就推出3種風味，包括提升清爽度的香檸蜂蜜、強調濃郁口感的酷夏椰奶以及帶有成熟風味的黑咖可可，企圖滿足各族群的口味喜愛，因此受到試吃消費者與評審的肯定與青睞，成功奪得此次冠軍。

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關鍵字：

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