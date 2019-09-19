投資醫美生技「保證獲利200%」　富利宬吸金4.8億遭搜索

▲富利宬公司涉嫌對外招攬投資醫美生技，並用保證獲利2倍等話術吸金。（示意圖／達志）

記者劉昌松／台北報導

台北富利宬公司近年來對外招攬，投資醫美診所、生物科技藥物等產業，保證獲利高達200%，介紹下線加入，還可抽佣，2年來上百人上當，吸金4.8億元，台北地檢署19日指揮台北市調處兵分3路，搜索公司並約談陳姓負責人以及公司業務共7人，預計晚間移送由檢察官複訊，全案朝違反《銀行法》、詐欺等罪方向偵辦。

檢調接獲檢舉，合法登記有案的富利宬公司，從2018年開始，對外招攬投資人，宣稱可投資醫美診所、生物科技、生技藥物，甚至連美國期貨原油都可投資，投資項目每單位3萬至5萬元不等，公司並可代為操作股票等，保證獲利75%至200%，且投資人如果介紹親友參加投資，還可抽佣達10%。

但是有民眾發現，這間公司報表有問題，因此檢舉，檢調追查懷疑富利宸近2年來已向上百名投資者吸金4.8億元，19日前往公司辦公室等3處搜索，陳姓負責人在內共7人分以被告、證人身分遭約談。

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