　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

投資醫美生技「保證獲利200%」　富利宬吸金4.8億遭搜索

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼整形手術,美容手術,微整形,打針,醫美。（圖／達志／示意圖）

▲富利宬公司涉嫌對外招攬投資醫美生技，並用保證獲利2倍等話術吸金。（示意圖／達志）

記者劉昌松／台北報導

台北富利宬公司近年來對外招攬，投資醫美診所、生物科技藥物等產業，保證獲利高達200%，介紹下線加入，還可抽佣，2年來上百人上當，吸金4.8億元，台北地檢署19日指揮台北市調處兵分3路，搜索公司並約談陳姓負責人以及公司業務共7人，預計晚間移送由檢察官複訊，全案朝違反《銀行法》、詐欺等罪方向偵辦。

檢調接獲檢舉，合法登記有案的富利宬公司，從2018年開始，對外招攬投資人，宣稱可投資醫美診所、生物科技、生技藥物，甚至連美國期貨原油都可投資，投資項目每單位3萬至5萬元不等，公司並可代為操作股票等，保證獲利75%至200%，且投資人如果介紹親友參加投資，還可抽佣達10%。

但是有民眾發現，這間公司報表有問題，因此檢舉，檢調追查懷疑富利宸近2年來已向上百名投資者吸金4.8億元，19日前往公司辦公室等3處搜索，陳姓負責人在內共7人分以被告、證人身分遭約談。

姐妹一起來　給他好看

【其他新聞】

愛上「台中富二代」貸款905萬助投資…結果被拿去買房給別的女人

「王老吉」風光設宴300桌做公益　總鋪師「水蛙師」悶收不回辦桌錢

圈購未上市股票3個月賺10%　股市炒手胞妹和姪子聯手吸金121億

ET快訊
尹衍樑兒子接南山人壽代理董座　保險局要找來「面試」
越喝越慘！醫曝「咖啡禁忌族群」：看舌頭一秒判斷
23歲網美死前畫面曝！「全身癱軟」遭男拖入電梯…驗屍下體有撕
辣人妻癱軟趴神桌！道士強壓性侵　逼兒在外跪拜：不准回頭
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

離譜！搬家公司收錢處理廢棄家具　「丟滿人行道」清潔隊善後

警開單小貨車無照駕駛　5分鐘後遭同一部車衝撞「右腳趾斷裂」

投資醫美生技「保證獲利200%」　富利宬吸金4.8億遭搜索

德籍老外發酒瘋路人迴避　還用「中英文三字經」罵警

屏東潮州一女進派出所「拿刀割頸10公分」　警奪刀送醫救回

把警察當空氣！高雄「直播主之亂」太驚悚　治安數據竟無此分類

18年夫「三太子前激情對戰」！人妻見鹹濕訊息崩潰離婚...小三狂喊 ：你很厲害

2醉漢眼神對上板橋5屁孩　「看三小」引爆街頭擂台險開打

南庄神仙谷步道遊客遭獼猴攻擊　縣府警方出動吹箭「緝凶」　

甜美女加好友要援交　大叔喜孜孜買5000遊戲點數...遭封鎖氣炸

驚悚畫面曝！瑪莎拉蒂猛撞貨櫃車　海神三叉戟秒噴飛...駕駛當場慘死

麥克風卡妤！初參選台上90度鞠躬 下秒「蟑螂鬚掛麥」網笑：頭入選戰

小S抱不平：范范背超大黑鍋！　揭「梁靜茹離婚爆料」內幕

屏東海生館12歲以下免費入園！秋冬看企鵝寶寶、海藻森林拍美照

鄭茵聲聽到劉書宏...大器「讓給你！」　最討厭的食物竟然是XX

柴柴中秋回阿祖家過太爽不想走 主人「死命拉繩」牠秒化身拒絕犬

韓國瑜拜天公廟遇突襲　男大聲嗆：騙子！落跑市長！辭職！

唐氏症情侶機場久別重逢！ 激動相擁逼哭網友：要幸福

教育萌寶「如何開口禮貌要東西」 老爸搏命演出2孩笑嗨...網狂讚！

高雄超俗自助餐「60元無限吃到飽」 另家佛心45元雞腿便當全年不漲！

離譜！搬家公司收錢處理廢棄家具　「丟滿人行道」清潔隊善後

警開單小貨車無照駕駛　5分鐘後遭同一部車衝撞「右腳趾斷裂」

投資醫美生技「保證獲利200%」　富利宬吸金4.8億遭搜索

德籍老外發酒瘋路人迴避　還用「中英文三字經」罵警

屏東潮州一女進派出所「拿刀割頸10公分」　警奪刀送醫救回

把警察當空氣！高雄「直播主之亂」太驚悚　治安數據竟無此分類

18年夫「三太子前激情對戰」！人妻見鹹濕訊息崩潰離婚...小三狂喊 ：你很厲害

2醉漢眼神對上板橋5屁孩　「看三小」引爆街頭擂台險開打

南庄神仙谷步道遊客遭獼猴攻擊　縣府警方出動吹箭「緝凶」　

甜美女加好友要援交　大叔喜孜孜買5000遊戲點數...遭封鎖氣炸

南山堅持不幫業務員加保　遭勞保局列黑名單累計開罰逾5千萬

15歲爽中2次樂透！他和家人「斷絕關係」四處揮霍　晚年潦倒後悔了

周董新歌女主角私服竟是性感帥妹！三吉彩花晉升初戀女神

離譜！搬家公司收錢處理廢棄家具　「丟滿人行道」清潔隊善後

賴品妤「鞠躬變蟑螂鬚」爆紅！本人還原「尷尬5秒」真相：手機關機5分鐘

路口右轉成車禍熱區！　運研所小修指向線「降5成事故率」

翁章梁攜手正妹化身大廚　影音平台教學推優質農特產

理財周刊／北市衛工處建設有成　打造後巷美化與海綿城市的幕後推手

在家也能燉出好吃的紅燒肉　暖心主廚：關火後悶過更入味

警開單小貨車無照駕駛　5分鐘後遭同一部車衝撞「右腳趾斷裂」

社會熱門新聞

辣人妻被拉神壇後強壓壞　道士逼..

台南女騎士斷兩截慘死　女同事目..

中和民宅氣爆　2女被拉出1人失..

十幾部車「衝」連千毅倉庫

與小王爽啪...買潤滑液添快感..

人夫驚存款少1億！控妻：與醫師..

屋子爆炸連轟3聲！母親喪命女兒..

桃園男持雙刀砍死　友人斷頸慘死

請吃大餐男友不是我　心碎男怒控..

渣友闖家綑綁拍裸照！母護女含淚..

噁伯逼12歲女童口交再「車震」..

畫面曝！貨車連撞8車釀1死4傷..

即／桃園男：我殺人了！　1男屍..

勒死長榮空姐妻伴屍3小時　狠夫..

更多熱門

相關新聞

大蜈蚣爬手臂　有色人種易中獎

新竹一名陳姓女子因左肩、背部的蟹足腫和肥厚性疤痕困擾多年，在這數年間嘗試過局部皮下類固醇注射、手術切除及植皮，仍舊一再復發。陳小姐不堪其擾，最後只好找上整形外科醫師，整外醫師為她施做疤痕切除手術，術後並轉介放射治療，終於成功將陳小姐的蟹足腫消除。

圈購未上市股票當幌子　股市炒手胞妹吸金百億

她愛上「富二代」　貸款被拿去買房給別人

影／投資達人分享ETF秘訣　40歲前打造退休生活

請吃大餐男友不是我　心碎男怒控詐欺

關鍵字：

醫美生技投資期貨吸金富利宬銀行法詐欺

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

產檢全過關卻生罕病兒！48歲女星「揭穿醫生恐怖陰謀」

《信號》殺人魔找到了　消失33年…「下體塞桃」5年內殺9人

少女放學回家蹲廁所竟離奇暴斃

賴品妤泳照曝光　黑色比基尼辣哭網友

女生「尿尿不要用擦的」！醫：難怪下體飄臭

最怕自備環保杯！飲料員：會升天　

咖啡被打翻！高鐵白T帥哥超暖　她PO兩張照…網神到人

《信號》嫌犯1994年又殺人！「跟妻子吵架」性侵20歲小姨子

胖老爹走下神壇？內行人推2家超猛炸雞店

哈孝遠虧過頭！男星停機錄不下去

工程師10年存250萬　妻子4年內全部捐掉

開箱YouTube訂閱破億「紅鑽石獎牌」

國民黨文件流出！驚現「黑英計畫」　擬攻蔡英文學歷內部譁然

華城連環「10血案細節」曝！ 性侵塞桃、原子筆殺9女

新娘脫衣躺地任人開腿！公婆嚇傻離席

更多

最夯影音

更多

驚悚畫面曝！瑪莎拉蒂猛撞貨櫃車　海神三叉戟秒噴飛...駕駛當場慘死

麥克風卡妤！初參選台上90度鞠躬 下秒「蟑螂鬚掛麥」網笑：頭入選戰

小S抱不平：范范背超大黑鍋！　揭「梁靜茹離婚爆料」內幕

屏東海生館12歲以下免費入園！秋冬看企鵝寶寶、海藻森林拍美照

鄭茵聲聽到劉書宏...大器「讓給你！」　最討厭的食物竟然是XX

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面