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麵線羹沒香菜「食物少一味」　他怨空虛：占成本多少？網轟吃米不知米價

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▲麵線羹沒香菜「食物少一味」　他怨空虛：占成本多少！網轟吃米不知米價（圖／翻攝臉書爆怨公社）

▲原PO怨，沒加香菜，感覺「食物少一味！」（圖／翻攝臉書爆怨公社）

網搜小組／劉維榛報導

肚子飢腸轆轆，來一碗暖呼呼的麵線羹超銷魂，其中撒在最上頭的「香菜」更是靈魂配角！不過一名男網友透露，最近去吃庶民小吃，發現老闆把香菜收起來，對客人囔囔著「現在都買不到香菜，所以沒加了！」讓原PO哀號，感覺食物少了一味。

一名男網友在臉書《爆怨公社》討拍，上個周末（15）日，突然嘴饞想吃麵線羹，發現碗中少了香菜提味，好奇一問店家，老闆娘才坦承，「現在都買不到香菜，所以沒加了！」

請繼續往下閱讀...

正當原PO皺眉頭思索時，原本就沒加香菜的隔壁老闆隔空附和，「現在香菜貴得要死！一斤幾百塊！沒人在加香菜啦！你去看市場誰在加香菜！」原PO臉一綠，不甘願回嗆，「一斤幾百塊，啊這一碗是可以加半斤喔？」

兩人誰也不讓誰，麵線羹老闆娘只能苦笑應對，怎料隔壁老闆再出聲碎念，「刈包老闆也不加了，誰誰誰也不加了…香菜貴得要死誰要加」言下之意，就是強調香菜貴翻天。

這一次原PO不回嘴了，只能在心裡抱怨，雖然沒做過生意，不曉得香菜占營業成本多寡，「很多人不吃香菜，可以把他們的份留給我啊！我只是要提個味，又不是要香菜湯？」最後更直言，「很多食物覺得沒了香菜就少一味…」

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▲麵線羹沒香菜「食物少一味」　他怨空虛：占成本多少！網轟吃米不知米價（圖／翻攝臉書爆怨公社）

▲網友戰翻了！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

文章一曝光後，掀起大批香菜控直呼很空虛，「現在香菜真的很貴、蔥也很貴，所以有放的加很少，不然就不加了」、「沒加香菜就不好吃了」、「香菜一斤目前破250元」、「蔥也是一大把700-800」、「口味品質還是要顧吧」、「漲價就不用顧品質，那我們車床工被降價不就不用精修，粗切好直接出貨，什麼歪理」、「我還買過蔥油餅沒加蔥卻加九成塔勒！（買一次就不在去買了）」、「貴還是得用，只是加少一點，這兩天吃油飯和麵線沒香菜怪怪的」。另一派討厭香菜的網友笑回「最近我都看不到香菜的蹤跡，飯、湯、春捲，我整個很開心（恨香菜恨到骨裡的人）」、「我不吃香菜，都會跟老闆說不要放香菜」、「香菜超噁心」。

也有人反轟，「可以不吃，吃米不知米價」、「不會去市場買來加，愛加多少就加多少」、「坦白講，做生意才會知道生意人的辛酸，忍耐一下吧」、「鄉民們是真的以為餐飲毛利很高嗎」、「真的那麼愛吃怎麼不自己買？洗乾淨切小段就好 有必要這樣嗎？」、「你也考慮一下老闆的感受，只是一撮香菜就抱怨」。

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