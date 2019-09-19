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賴品妤「鞠躬變蟑螂鬚」爆紅！本人還原「尷尬5秒」真相：手機關機5分鐘

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▲▼賴品妤,麥克風。（合成圖／記者黃國霖攝）

▲賴品妤90度鞠躬不小心讓髮型變成蟑螂鬚。（合成圖／記者黃國霖攝）

記者柯振中／綜合報導

「太陽花女戰神」賴品妤18日確認代表民進黨出征新北市汐止區的立委選戰，她在記者會上疑似太過激動，鞠躬時頭撞上麥克風，導致髮型瞬間變成蟑螂鬚。對此，賴品妤19日出面解釋「鞠躬5秒鐘」的原因，以及事件過後「手機關機5分鐘」的趣事。

賴品妤19日接受三立新聞節目《前進新台灣》採訪時說明，當時跟朋友討論演講稿如何撰寫時，朋友出面建議，可以在致詞結束時，做鞠躬的動作，這樣能夠充分展現誠意，「所以我自己寫稿的時候，後面就是有括弧說『記得要鞠躬5秒』。」

不過，她提到，有時候人算不如天算，沒有把距離算準，才會發生麥克風事件。是否會感到懊惱？賴品妤回應，她原先預定，第一次參戰必須「颯爽登場」，而且過去也有公眾發言的經驗，沒想到這次上台後特別緊張，講到身體都在發抖，「我一邊想說，啊糟糕！我身體在抖。」

▼賴品妤說，過去有過公眾發言的經驗，但18日上台後特別緊張。（合成圖／記者黃國霖攝）

▲▼賴品妤,麥克風。（合成圖／記者黃國霖攝）

賴品妤說明，其實她在鞠躬的當下，不曉得有撞到麥克風，只知道頭有頂到「軟軟的東西」，沒有想到畫面這麼好笑，「我就發現，一結束之後，我的手機拼命地震動，然後跳出很多通知，我就覺得：完蛋了…」

由於感到太過羞恥，「不曉得怎麼面對這個事件」，賴品妤把手機關機了5分鐘，直到後來平復情緒，認為「頭都洗下去了」，才決定打開手機面對這件事。

▼由於太過羞恥，賴品妤下台後把手機關機了5分鐘。（圖／記者李毓康攝）

▲▼賴品妤拜會請益民進黨新北立委,首站拜會蘇巧慧委員。（圖／記者李毓康攝）

至於「太陽花女戰神」的封號，賴品妤則說到，這是社會給她的稱號，但只是一個標籤，自己從小在新北市長大，歷經318學運後，還完成了法律系學業、擔任國會助理，「每一件事情都鍛鍊成現在的我。」

賴品妤說明，身為最年輕的立委候選人，她對台灣有夢想，想用年輕的衝動，來證明沒有台灣辦不到的事情，自己不僅會用雙手守護台灣的民主，更會用雙腳闖出新北市的未來，「 我們年輕，還保有堅守價值的熱情，和不向強權屈服的骨氣；但我們的歷練，也足夠讓我們能夠不盲動、不暴衝。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼賴品妤說，318學運過後，自己還經歷過許多事情。（圖／記者李毓康攝）

▲▼賴品妤拜會請益民進黨新北立委,首站拜會蘇巧慧委員。（圖／記者李毓康攝）

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