16歲學生被圍毆刺死　數十名青少年袖手旁觀+錄影上傳

▲在鬥毆中被刺死的哈桑․莫里斯。(圖Keyanna Morris提供)

國際中心／綜合報導

美國NBC新聞網周三(18日)報導，紐約16歲少年哈桑․莫里斯(Khaseen Morris)在一場鬥毆中被活活刺死。根據警方通報，過程中有被數十名旁觀者全程圍觀。然而，這些人非但沒有幫忙阻止悲劇發生，甚至紛紛拿出手機，忙著拍下影片上傳到網路。

事發在本周一(16日)，紐約長島海濱中學(Oceanside High School)附近爆發了一場激烈的課後鬥毆事件，期間，16歲的哈桑和友人在一家披薩店門前被六、七人圍毆。然而， 當時約有50至70名青少年在現場圍觀，卻沒有人上前阻止。非但如此，有些人還拿出手機錄影，並且把影片上傳到多個社群網站。

當地警官費茲派屈克(Stephen Fitzpatrick)周二在記者會上說：「他們選擇錄下他的死亡的經過，而不是伸出援手。」最終，莫里斯因胸部被刺多刀，傷重不治。他的友人手臂和頭部受傷。

費茲派屈克說，這場鬥毆是「為了一名年輕女子引發的」。莫里斯的姐姐凱安娜(Keyanna Morris)告訴媒體說，弟弟曾因為送一個女孩回家，受到女孩的前男友威脅。凱安娜說：「剛開始時哈桑並不擔心。他當時的態度是：看誰能打贏誰。但他沒想到，女孩的前男友會帶著那麼多人前來，而且還帶著刀。」

費茲派屈克也證實，莫里斯曾在社群媒體上被恐嚇。儘管他知道可能有人會在他放學後出來「堵」他，自己卻沒有攜帶武器防身。案發後，其中一名兇嫌、18歲的法拉奇(Tyler Flach)遭到逮捕。他將以「二級謀殺罪」被起訴。

當地學區一名發言人證實，莫里斯是海濱中學的三年級學生。她說：「整個社區對這宗悲劇感到震驚和悲傷。」費茲派屈克表示，警方目前正在追緝跟襲這些鬥毆有關的六到七名青少年，並呼籲任何瞭解此一事件的人主動向警方報案。他說：「當你的朋友都快死了，而你們卻還站在那裡拿著手機錄影，這才真正教人吃驚。」