警開單小貨車無照駕駛　5分鐘後遭同一部車衝撞「右腳趾斷裂」

記者陳以昇／新北報導

新北市土城警分局柯姓警員，在路口攔查到一名無照駕駛的小貨車司機，開完單繼續巡查，5分鐘後又回到舉發小貨車的路口，竟被同一輛小貨車撞上，造成警員身上多處擦挫傷，腳趾斷裂，幸送醫後沒有大礙，司機表示被開單後在車上待了一下才準備離開，沒想到才起步就撞上警察。

▲倒楣的警員開單舉發無照小貨車，5分鐘回來竟被同一部小貨車撞飛 。（圖／記者陳以昇翻攝）

19日上午11時許，22歲柯姓警員在執行取締違規勤務時，在新北市土城區中華路2段與員福街口，攔查一部小貨車，經查駕駛黃姓男子（65歲）竟無照駕駛，依法開立無照罰單，結束後，繼續執勤。

5分鐘後，柯員到附近巡查後，再度行經該路口，正好黃男要開車離開，才一起步就撞上直行的柯員機車，人車被撞飛數公尺遠，造成他全身多處擦挫傷，右腳腳趾斷裂，經送醫救治後無大礙。

肇事的黃男表示，並沒有蓄意要衝撞警員，被舉發開單後留在車上整理東西，想剛想開車離開，才起步沒注意看就擦撞到他，警訊後依道路交通管理處罰條例第45條第10項：「起駛前，不讓行進中之車輛、行人優先通行」開罰。

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