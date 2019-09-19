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假檢警真詐騙警民聯手阻詐　善化警分局長感謝行員協助

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▲善化分局長方國璽率員頒獎表揚協助阻詐行員，並前往金融機構、超商進行防詐宣導，深受肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲善化分局長方國璽率員頒獎表揚協助阻詐行員，並前往金融機構、超商進行防詐宣導，深受肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安定區1名婦人，接到自稱士林地檢署檢察官來電，指稱婦人名下帳戶有150筆約萬元的不明款項，要監管婦人帳戶內金錢，婦人不疑有他，前往安定區農會港口辦事處臨櫃提款25萬元，幸好行員蔡景裕與王麗儒機警，通知派出所員警到場，識破詐騙集團老梗成功阻詐，善化分局長方國璽特頒獎表揚。

善化分局表示，港口派出所警員胡祥誠與陳信忠，上週執行巡邏勤務時接獲報案，指稱安定農會港口辦事處有民眾疑似遭詐騙案，2員立即趕抵現場，發現該名婦人在櫃台前準備提領著25萬現鈔，神情慌張地不知如何是好。

婦人見到警員宛如見到救星，隨即向警員求助，指稱當天上午9時許接到電話，對方自稱是士林地檢署檢察官，並告知她名下帳戶有不明金流匯入，必須提領25萬元供地檢署調查保管，否則可能遭到羈押禁見，她只好到銀行提領現款。

員警聽聞後馬上識破是詐騙集團慣用手法，趕緊向婦人解釋檢察官查案不可能直接向民眾索討現金！要婦人不必理會，經2人耐心安撫勸說，才讓婦人恍然大悟，隨後送婦人回到銀行將現金存回戶頭，成功阻止婦人的血汗錢遭詐。

▲善化分局長方國璽率員頒獎表揚協助阻詐行員，並前往金融機構、超商進行防詐宣導，深受肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

善化分局長方國璽特帶同偵查隊隊長、善化所所長，針對轄內近期遭車手提領熱點之金融機構與超商進行拜訪，宣導銀行行員遇民眾匯款時應注意之各種狀況，同時加強關懷互動，詢問是否有需要善化分局加強協助地方。宣導過程各家銀行反應良好，並感謝善化分局關心，將灌輸行員觀念，多對民眾實施關懷提問之動作，減少民眾遭詐機會。

▲善化分局長方國璽率員頒獎表揚協助阻詐行員，並前往金融機構、超商進行防詐宣導，深受肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

善化分局為貫徹阻詐宣導，亦至轄內超商向店長及店員宣導常見之「假援交」購買遊戲點數詐欺手法及規避態樣，並同時鼓勵民眾積極注意可疑人士，如協助警方成功查獲詐欺提領車手及取簿手現行犯，可獲頒新台幣1萬元之獎金，期能促成警民良好合作關係，防制轄區詐騙情事發生。

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