　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

HTC攜手Bitcoin.com　EXODUS系列將原生支援「比特幣現金」

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲HTC攜手Bitcoin.com　EXODUS將原生支援比特幣現金。（圖／宏達電提供）

▲EXODUS系列將原生支援比特幣現金。（圖／宏達電提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（HTC）今（19）日宣布，EXODUS 1將成為第一支內建提供比特幣現金 (BCH) 功能的智慧型手機，省去使用者還得另外前往應用程式商店下載加密錢包的麻煩。此外，HTC原生的Zion Vault 還可提供BCH交易簽署的功能，透過密鑰管理功能和可信的使用者介面(Trusted UI)，為使用者提供安全可靠的BCH交易。

EXODUS 1是一款開創性裝置，結合智慧型手機技術與區塊鏈技術，成為史上第一款的原生Web 3.0裝置，讓安全性和資料隱私重新回到使用者的掌控之中，而且現有的EXODUS 1使用者即日起就可開始更新手機，透過Bitcoin.com Wallet啟用最新的BCH服務，至於後續新推出的EXODUS手機，則是會直接預先載入該服務。

▲HTC攜手Bitcoin.com　EXODUS將原生支援比特幣現金。（圖／宏達電提供）

▲EXODUS 1將成為第一支內建提供比特幣現金功能的智慧型手機。（圖／宏達電提供）

HTC與Bitcoin.com將透過雙方的合作，讓剛接觸加密貨幣的新使用者，有機會踏入新興市場一探究竟，並可望加速加密貨幣和區塊鏈邁向普及化的速度，而且EXODUS 1和HTC即將在今年下半年推出的EXODUS 1s，未來都可以在Bitcoin.com上購買。

EXODUS 1s將成為首支原生擁有全節點功能的智慧型手機，其中包含完整的比特幣區塊鏈，因為擁有全節點才是完全隱私地使用比特幣的唯一途徑，而全節點同時也是保障比特幣未來發展的關鍵，並預計讓用戶在使用BCH支付時，可享有各種折扣優惠。

ET快訊
尹衍樑兒子接南山人壽代理董座　保險局要找來「面試」
越喝越慘！醫曝「咖啡禁忌族群」：看舌頭一秒判斷
23歲網美死前畫面曝！「全身癱軟」遭男拖入電梯…驗屍下體有撕
辣人妻癱軟趴神桌！道士強壓性侵　逼兒在外跪拜：不准回頭
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

台星iPhone開賣也出奇招　力邀職棒三巨頭PK「三鏡頭」

HTC攜手Bitcoin.com　EXODUS系列將原生支援「比特幣現金」

Sony Xperia 5 10月初在台上市　25,990元就可擁有電影級錄影體驗

電信三雄瘋iPhone 11開賣　中華電頭香排了一星期

iPadOS 10月1日推出　7大亮點搶先看！

Windows 10更新後再傳災情！「開始功能表」壞去　更有人連不上網

臉書大頭貼曬美照！「爆醜方形狀」她驚偷改版　臉友哀號：還我圓形視角

Google App推新截圖工具列　結合Lens智慧鏡頭幫你辨識文字、物品

iPhone 11 Pro Max實機首拆！電池容量較前代大增25%

國外相機評測網站新評分標準：超廣角、夜拍都入測試項目

驚悚畫面曝！瑪莎拉蒂猛撞貨櫃車　海神三叉戟秒噴飛...駕駛當場慘死

麥克風卡妤！初參選台上90度鞠躬 下秒「蟑螂鬚掛麥」網笑：頭入選戰

小S抱不平：范范背超大黑鍋！　揭「梁靜茹離婚爆料」內幕

屏東海生館12歲以下免費入園！秋冬看企鵝寶寶、海藻森林拍美照

鄭茵聲聽到劉書宏...大器「讓給你！」　最討厭的食物竟然是XX

柴柴中秋回阿祖家過太爽不想走 主人「死命拉繩」牠秒化身拒絕犬

韓國瑜拜天公廟遇突襲　男大聲嗆：騙子！落跑市長！辭職！

唐氏症情侶機場久別重逢！ 激動相擁逼哭網友：要幸福

教育萌寶「如何開口禮貌要東西」 老爸搏命演出2孩笑嗨...網狂讚！

高雄超俗自助餐「60元無限吃到飽」 另家佛心45元雞腿便當全年不漲！

台星iPhone開賣也出奇招　力邀職棒三巨頭PK「三鏡頭」

HTC攜手Bitcoin.com　EXODUS系列將原生支援「比特幣現金」

Sony Xperia 5 10月初在台上市　25,990元就可擁有電影級錄影體驗

電信三雄瘋iPhone 11開賣　中華電頭香排了一星期

iPadOS 10月1日推出　7大亮點搶先看！

Windows 10更新後再傳災情！「開始功能表」壞去　更有人連不上網

臉書大頭貼曬美照！「爆醜方形狀」她驚偷改版　臉友哀號：還我圓形視角

Google App推新截圖工具列　結合Lens智慧鏡頭幫你辨識文字、物品

iPhone 11 Pro Max實機首拆！電池容量較前代大增25%

國外相機評測網站新評分標準：超廣角、夜拍都入測試項目

快訊／北市車禍！貨車失控衝上中央分隔島...猛力「撞倒測速桿」　警調查中

南山堅持不幫業務員加保　遭勞保局列黑名單累計開罰逾5千萬

15歲爽中2次樂透！他和家人「斷絕關係」四處揮霍　晚年潦倒後悔了

周董新歌女主角私服竟是性感帥妹！三吉彩花晉升初戀女神

離譜！搬家公司收錢處理廢棄家具　「丟滿人行道」清潔隊善後

賴品妤「鞠躬變蟑螂鬚」爆紅！本人還原「尷尬5秒」真相：手機關機5分鐘

路口右轉成車禍熱區！　運研所小修指向線「降5成事故率」

翁章梁攜手正妹化身大廚　影音平台教學推優質農特產

理財周刊／北市衛工處建設有成　打造後巷美化與海綿城市的幕後推手

在家也能燉出好吃的紅燒肉　暖心主廚：關火後悶過更入味

3C家電熱門新聞

iOS 13來了！iPhon..

iPhone 11巨雷！她崩潰..

2.49萬iPhone 11該..

免費！LINE表情貼限時試用　..

中華電MOD「自選餐」1個頻道..

iPhone 11 & iPh..

亞太電信iPhone 11不開..

iPhone 11 Pro M..

iPhone 11 Pro M..

iPhone實測！破解3D T..

iPhone 11週五開賣　電..

Google合作Fossil　..

曬臉書大頭貼！她一看…爆醜方形..

iPhone11新機售價大檢視..

更多熱門

相關新聞

宏達電新執行長亮相！　王雪紅猛誇接棒者Yves Maitre歷練豐富

宏達電（2498）今（17）日宣布，王雪紅卸任執行長一職，改由Yves Maitre接任，人事案即日生效，但王雪紅仍將繼續擔任宏達電董事長。並在下午4點左右緊急召開記者會，由王雪紅親自說明此一人事案的布局，並向外界正式介紹新任執行長。

快訊／宏達電王雪紅臨時記者會　親自說明卸任執行長人事佈局

宏達電人事大地震！　王雪紅卸任執行長

問題未解　公益信託修法只做半套

宏達電1-8月累計營收年減六成　歷史次低　

關鍵字：

宏達電HTCBitcoin.comEXODUS比特幣

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

產檢全過關卻生罕病兒！48歲女星「揭穿醫生恐怖陰謀」

《信號》殺人魔找到了　消失33年…「下體塞桃」5年內殺9人

少女放學回家蹲廁所竟離奇暴斃

賴品妤泳照曝光　黑色比基尼辣哭網友

女生「尿尿不要用擦的」！醫：難怪下體飄臭

最怕自備環保杯！飲料員：會升天　

咖啡被打翻！高鐵白T帥哥超暖　她PO兩張照…網神到人

《信號》嫌犯1994年又殺人！「跟妻子吵架」性侵20歲小姨子

胖老爹走下神壇？內行人推2家超猛炸雞店

哈孝遠虧過頭！男星停機錄不下去

工程師10年存250萬　妻子4年內全部捐掉

開箱YouTube訂閱破億「紅鑽石獎牌」

國民黨文件流出！驚現「黑英計畫」　擬攻蔡英文學歷內部譁然

華城連環「10血案細節」曝！ 性侵塞桃、原子筆殺9女

新娘脫衣躺地任人開腿！公婆嚇傻離席

更多

最夯影音

更多

驚悚畫面曝！瑪莎拉蒂猛撞貨櫃車　海神三叉戟秒噴飛...駕駛當場慘死

麥克風卡妤！初參選台上90度鞠躬 下秒「蟑螂鬚掛麥」網笑：頭入選戰

小S抱不平：范范背超大黑鍋！　揭「梁靜茹離婚爆料」內幕

屏東海生館12歲以下免費入園！秋冬看企鵝寶寶、海藻森林拍美照

鄭茵聲聽到劉書宏...大器「讓給你！」　最討厭的食物竟然是XX

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面