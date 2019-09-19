HTC攜手Bitcoin.com　EXODUS系列將原生支援「比特幣現金」

▲EXODUS系列將原生支援比特幣現金。（圖／宏達電提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（HTC）今（19）日宣布，EXODUS 1將成為第一支內建提供比特幣現金 (BCH) 功能的智慧型手機，省去使用者還得另外前往應用程式商店下載加密錢包的麻煩。此外，HTC原生的Zion Vault 還可提供BCH交易簽署的功能，透過密鑰管理功能和可信的使用者介面(Trusted UI)，為使用者提供安全可靠的BCH交易。

EXODUS 1是一款開創性裝置，結合智慧型手機技術與區塊鏈技術，成為史上第一款的原生Web 3.0裝置，讓安全性和資料隱私重新回到使用者的掌控之中，而且現有的EXODUS 1使用者即日起就可開始更新手機，透過Bitcoin.com Wallet啟用最新的BCH服務，至於後續新推出的EXODUS手機，則是會直接預先載入該服務。

▲EXODUS 1將成為第一支內建提供比特幣現金功能的智慧型手機。（圖／宏達電提供）

HTC與Bitcoin.com將透過雙方的合作，讓剛接觸加密貨幣的新使用者，有機會踏入新興市場一探究竟，並可望加速加密貨幣和區塊鏈邁向普及化的速度，而且EXODUS 1和HTC即將在今年下半年推出的EXODUS 1s，未來都可以在Bitcoin.com上購買。

EXODUS 1s將成為首支原生擁有全節點功能的智慧型手機，其中包含完整的比特幣區塊鏈，因為擁有全節點才是完全隱私地使用比特幣的唯一途徑，而全節點同時也是保障比特幣未來發展的關鍵，並預計讓用戶在使用BCH支付時，可享有各種折扣優惠。