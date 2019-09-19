英國女王下令「不准與她談論哈利與梅根」　多關心其他後輩

▲英國哈利王子（Prince Harry）與梅根王妃（Meghan Markle）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者施怡妏／綜合報導

英國哈利王子（Henry Charles Albert David）與妻子梅根（Rachel Meghan）兩人自交往以來倍受外界關注，走到哪都是聚光燈的焦點，但近來傳出英國女王伊莉莎白二世下令，「禁止任何人與她談論哈利與梅根」的事情，令外界猜測，難道是兩人做了讓女王不開心的事情嗎？

根據外媒報導，評論家萊恩菲蘭表示，女王有此一舉動，背後是有暖心的理由。女王兒孫眾多，但哈利王子一直都是鎂光燈的焦點，她不希望皇室其他人遭到冷落，哈利與梅根已經是皇室中最受矚目的話題巨星，想要身邊的人可以多聊聊其他子孫，不要總把話題圍繞著哈利與梅根。

梅根婚前從事時裝模特兒、代言人以及演員等，並於2011年嫁給崔佛.英格森（Trevor Engelson），兩年後便離婚。2016年與哈利王子交往，2018年舉行婚禮，如今兩人育有一子。進入皇室後不想要被外界議論，梅根努力學習王室規矩，希望可以更融入皇室生活。

本身美國出生的梅根，文化上和英國有許多差異，從喝茶到使用餐具，她對皇室禮儀深入研究，不想要自己的不禮貌行為讓丈夫丟臉。