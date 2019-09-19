直擊華為發表會／Mate 30 Pro亮相！　超感光徠卡四鏡頭拍攝效能再進階

▲ HUAWEI Mate 30 Pro有六種機身顏色。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者李瑞瑾／德國慕尼黑報導

華為Mate 30系列新機於今（19）日在德國慕尼黑正式亮相，採用圓型相機模組，並搭載4顆鏡頭，在相機部分也做了全新升級，不僅採用雙4000萬雙主攝設計，應用了華為手機迄今最大的1/1.54吋感光元件，連影片拍攝效能也更上一層樓。

HUAWEI Mate 30 Pro螢幕尺寸為6.53吋瀑布屏幕，其特點是兩側都有明顯的彎曲邊緣，並有2400 x 1176p解析度；Mate 30則是6.62吋螢幕。

HUAWEI Mate 30 Pro相機一如此次視覺呈現，為一個圓型相機模組，總共有四顆徠卡鏡頭，包含一枚4000萬像素的電影鏡頭、一枚4000萬像素的超感光鏡頭、一枚800萬像素的長焦鏡頭，以及3D深感鏡頭。

Mate 30 Pro首創雙4000萬雙主攝設計：4000萬電影鏡頭擁有華為手機迄今最大的1/1.54英寸感光元件；4000萬超感光鏡頭採用RYYB濾色陣列，可實現ISO 409600的照相感光值，加之ISP5.0圖像信號處理器。

▲ HUAWEI Mate 30 Pro 夜間拍攝。（圖／華為提供）

HUAWEI Mate 30 Pro支援超高清夜攝，可實現高達ISO 51200的影片感光度。不僅支援全高清1080P下的960fps慢動作攝影，更有突破性的7680fps超高速攝影，一秒定格7680個瞬間。亦支持4K超廣角暗態縮時攝影。長焦鏡頭可實現3倍光學變焦、5倍混合變焦，以及最高30倍數位變焦。

超感光鏡頭、長焦鏡頭均支援OIS光學防手震，更有華為AIS防手震技術加持，大幅提升穩定性和成片率，長曝光、抓拍也能得到清晰大片。Mate 30 Pro後置3D深感鏡頭，可在拍攝時實現畫面縱深的測距，分離主體與背景，呈現立體視覺效果。

在Mate 30 Pro前置鏡頭部分，有一顆3D深感鏡頭與自拍鏡頭，還有手勢感測器。3D深感鏡頭支援3D人臉識別、還有螢幕內指紋識別，兩種生物識別方式均支援解鎖和支付。

HUAWEI Mate 30 Pro配備4500mAh電池；Mate 30配備4200mAh電池。支援全新一代27W無線超級快充，以及40W有線超級快充。另外，該手機在防水性能上有IP68防塵防水。

HUAWEI Mate 30系列總共有六種顏色，如天幕繁星的星河銀、奢華與神秘結合的羅蘭紫、似日光下有機森林的翡冷翠、暗夜自沉思的亮黑色等配色。除了玻璃之外，也加入丹霞橙、青山黛兩款素皮材質。

▲ HUAWEI Mate 30 Pro丹霞橙、青山黛兩款素皮材質。（圖／記者李瑞瑾攝）

HUAWEI Mate 30系列首發搭載EMUI10系統，全新推出雜誌化頁面配置，以更多留白減少壓迫感，並引入低飽和度的莫蘭迪色系。基於人因設計的深色模式令夜間使用更舒適，採用最優的文字前景與深色背景的對比度，保證易讀性和舒適度。

EMUI10革新對話模式，支持AI隔空操控和側屏觸控，懸空手勢通過姿態感應器、微核NPU實現低功耗運行，無需碰到螢幕也能完成上下滑動、抓取截屏等操作，還有AI螢幕隨心、AI資訊保護、AI姿態提醒等人性化功能。HUAWEI Mate 30 Pro還可通過側屏觸控調節音量，無論手掌大小，均可以找到最舒服的位置。