Sony Xperia 5 10月初在台上市　25,990元就可擁有電影級錄影體驗

▲Sony Xperia 5登台。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

Sony Mobile甫於IFA推出全新旗艦機Xperia 5新機，隨即就在今（19）日正式在台亮相；Xperia 5也導入Cinema Pro了電影級專業錄影功能(Powered by CineAlta)，並優化使用者介面，讓使用者能有更彈性專案管理與更豐富的白平衡調整、更多手動對焦的應用及收音設定。預定於10月初在台灣上市，售價25,990元，並且將有「璃光黑」、「璃光灰」、「璃光藍」及「璃光紅」可供選擇。

Xperia 5擁有6.1吋的21:9 CinemaWide HDR OLED螢幕，帶來精準色彩呈現與更合手尺寸的設計，更師承Xperia 1大師級手機全方位科技，三鏡頭相機內建Sony著名α相機師出同門的「人眼追蹤對焦」功能（Eye AF），搭配10 fps連拍速度搭配AF/AE自動對焦暨自動曝光追蹤功能，更進一步提升至每秒高達30次的自動對焦/自動曝光計算，連拍100張。

▼Sony Xperia 5內建Sony著名α相機師出同門的「人眼追蹤對焦」功能。（圖／記者邱倢芯攝）

Xperia 5搭配了Dolby Atmos杜比全景聲，盡享沉浸式環場音效，同時也強化「遊戲增強器」模式，不只能在遊戲進行同時錄下畫面，更加入連續螢幕截圖與聲音轉換器。

在相機功能方面，Xperia 5內建了BIONZ X for mobile技術，三鏡頭相機皆為1,200萬畫素，各自搭載16mm超廣角鏡、26mm標準鏡頭、52mm望遠鏡頭（與35mm同級），滿足不同場合拍照需求；並加入OIS光學防手震，確保任何場合拍照效果流暢穩定不晃動。

更棒的是，Xperia 5內建支援Sony的Imaging Edge Mobile應用程式，可以從相容的Alpha相機或Cyber-shot相機傳輸照片到手機，不只方便確認照片品質，還能從 Xperia 5 輕鬆分享上傳到社群媒體平台。

▼Sony Xperia 5可與相容的Alpha相機或Cyber-shot相機傳輸照片到手機。（圖／記者邱倢芯攝）

跟Xperia 1一樣，Xperia 5也導入了Cinema Pro電影級專業錄影功能，能在細部強化整體操作功能，使用者能有更彈性的進行專案設定、白平衡調整，並擁有更豐富的手動對焦應用與收音設定。此外，還可隨時隨地修剪不同影片、合而為一，讓專業電影級攝影體驗更加完整。