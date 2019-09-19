柯文哲擬砍「里鄰長訂報補助」　友柯議員看不下去：不要管這麼多

▲台北市議會民政委員會上午進行市府民政業務單位工作報告 。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台報報導

台北市長柯文哲砍掉北市府局處訂報，又再度擴大推動取消訂報，北市議會民政委員會19日上午進行工作報告，民政局打算將明年度補助里鄰長的訂報費用科目改為通訊費，意即取消補助報紙，對此，不少議員同聲反對取消里鄰長免費報。民政局長藍世聰表示，將再與市府討論。

國民黨議員王浩質詢批評，北市9000名里鄰長年紀逾6旬者就占了6成以上，長者習慣閱報吸收資訊，不習慣滑手機，不應刪掉里鄰長報。他強調，柯文哲個人意志不能凌虐老百姓的想法，柯文哲仇視媒體、尤其是報紙，但憑什麼柯愛網路，其他人都就不能看報？



友柯的親民黨議員林國成也認為，里鄰長很高興可以看免費報，且年齡都逾50歲，他們習慣看報，你卻要他們看網路，這不合邏輯，高雄市、台南市都編里鄰長訂報預算，北市卻取消，這太不好，建議市長不要管這麼多。



同為友柯議員徐立信也表達希望暫緩，雖然LINE的使用率提高，但有些長者不擅長使用3C產品，資訊取得就會減弱，應先加強里鄰長及里民加LINE，等到一定比率再考慮取消訂報補助，畢竟報紙是用來提供給他們看今天的大小事。



民政局長藍世聰說明，柯文哲對於貫徹無紙化的意志頗堅定，但明白基層里鄰長又有閱報需求，因此民政局採折衷方式，補助里鄰長每人每月300元通訊費，可用於訂報、通訊費用、訂閱網路報，市府尊重里鄰長的意願。



藍世聰坦言，北市里鄰共有9665人，里長60歲以上者佔了60%、鄰長60歲以上者也有70%，的確60歲以上長輩佔多數，他曾與市長報告過，不要貿然取消，柯表示尊重，但是仍要求繼續推動無紙化；過去民政局做過相關調查，52%里鄰長希望維持訂報、48%希望獲得300元通訊補助。對於是否恢復里鄰長免費報，則需再向柯報告。