經濟學博士林忠正：檢調應會追南山董座遭停職案情　下任董座也要謹慎處理系統之亂

▲南山人壽董事長杜英宗。（圖／記者湯興漢攝）

財經中心／採訪報導

針對南山人壽「境界系統之亂」、金管會17日直接點名南山人壽董事長杜英宗未善盡督導之責，裁罰停職2年；對此，經濟學博士林忠正表示，金管會並不會對於系統剛出包就懲罰，一定是「公司一直沒改善」，整個系統都捨不得換掉，才會被罰。

林忠正表示，金管會懲罰杜英宗，是因為杜是公司最高領導人，並不是獨立董事，就目前掌握到的資料和證據，難以偵辦背後可能指派杜英宗做事的「真正決策者」；杜英宗要負起責任，因為金管會從公司的最大利益、股東的最大利益的立場作出判斷，「他就是處理不好公司的新系統，下一位董事長也要很謹慎解決系統之亂。」

至於大股東尹衍樑的部分，林忠正認為，除非在文字上有留下如電子郵件、開會紀錄、錄音等紀錄，這些資料被調查出來，並可以作為直指的證據，否則很難裁罰尹衍樑。但林忠正相信，在南山人壽董座遭停職後，檢調系統可能會去調查整件案情。

▲潤泰集團總裁尹衍樑（圖／路透社，資料照）

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